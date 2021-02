Soud podmíněně propustil z vězení džihádistu z Plzeňska, před několika lety se chtěl přidat k Islámskému státu

Plzeň Okresní soud v Lounech ve čtvrtek podmíněně propustil z vězení Jana Silovského z Plzeňska, který si odpykával šestileté vězení za to, že se chtěl přidat k takzvanému Islámskému státu. Muž odsouzený jako první Čech za propagaci terorismu strávil ve vězení čtyři a půl roku. Nyní je už doma ve svém pokoji, řekla večer jeho matka Dana Silovská.

„Ani nedokážu popsat, jak jsem šťastná, že to konečně vyšlo. Byly to strašné nervy. Ten trest, který dostal, byl nepřiměřeně přísný za něco, co neudělal,“ řekla. Silovského poslal v únoru 2017 Krajský soud v Plzni do vězení na tři a čtvrt roku za to, že se chtěl v Sýrii přidat k organizaci Islámský stát (IS). Odvolací Vrchní soud v Praze ale později trest zpřísnil na šest let a verdikt potvrdil i Nejvyšší soud. O podmíněné propuštění Silovský žádal poprvé v roce 2019, lounský a následně ústecký krajský soud ale žádost zamítly.



Vězení snášel nyní sedmadvacetiletý muž, který má psychické problémy, špatně. „Ale zvládl to. Soud o podmíněném propuštění se měl konat už v létě, když měl za sebou dvě třetiny trestu, ale byl odročený a čekalo se půl roku na znalecký posudek. Navíc jsem syna rok neviděla, protože kvůli koronaviru byly zakázané návštěvy,“ řekla jeho matka. Podle ní teď bude syn nabírat sílu a odpočívat, měl by si také sehnat práci a chce i studovat. Bydlet bude doma ve Spáleném Poříčí. „Už je u sebe v pokoji, uklízí si tam knížky, které jsem mu do vězení navozila,“ řekla Silovská.

Soud určil Silovskému zkušební dobu 3,5 roku, dohled probačního úředníka a dostane také na rok elektronický náramek, který bude monitorovat jeho pohyb. Podle znalců, jejichž posudek vzal soud v potaz, se Silovský napravil a již nepředstavuje hrozbu.

Mladého muže zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do Sýrie a tam se připojit k bojovníkům IS. Tureckým policistům se přiznal, ti ho poslali zpět do Česka. Česká policie se věcí začala zabývat až později. Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS. Později to zpochybnil a u soudu řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít.