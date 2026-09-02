Vyloučili kvůli němu studenta. Bývalému příslušníkovi StB dal soud podmínku

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  13:56aktualizováno  13:56
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Pražský městský soud ve středu uložil bývalému příslušníkovi komunistické Státní bezpečnosti (StB) Pavlu Slabému dvouletý podmíněný test za to, že kvůli jeho činnosti vyloučila Vysoká škola zemědělská v Praze studenta pro jeho politické názory. Odvolací senát potvrdil prvoinstanční rozsudek a uznal ho vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozhodnutí je pravomocné.

Soudy

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Slabý v letech 1983 až 1985 vedl spis na tehdejšího studenta Václava Pintíře, který kritizoval komunistický režim. Byl v posledním ročníku a chybělo mu obhájit diplomovou práci a složit závěrečné státní zkoušky.

Podle prvoinstančního soudu Slabý vědomě postupoval tak, aby škola mladíka vyloučila. Vypracoval záznamy, podle kterých student zaujímal negativní politické postoje, hanlivým způsobem znevažoval vedoucí úlohu strany a výsledky budování socialismu v ČSSR a v diskusích s ostatními studenty „využíval informací, které jsou obsahem vysílání štvavých západních rozhlasových stanic“.

Na základě listin, které bývalý příslušník StB sepsal, se sešla kárná komise školy. Komise se rozhodla Pintíře vyloučit ze studia. Mladík byl poté nucen emigrovat.

Slabý podle předsedy odvolacího senátu Richarda Petráska u hlavního líčení prohlásil, že trestný čin nespáchal. Uvedl, že vykonával pouze zpravodajskou činnost a neměl žádné rozhodovací pravomoci. Jeho advokát po skončení jednání novinářům řekl, že Pintířův spis byl prvním a jediným, který Slabý vypracoval. Ihned poté od StB odešel.

Někdejší příslušník státní bezpečnosti v odvolání žádal, aby ho soud osvobodil, protože je jeho čin již promlčený. Jeho právní zástupce zdůraznil, že se událost stala před 40 lety.

Podle státní zástupkyně se však dlouhá doba od spáchání trestné činnosti promítla již do uloženého trestu. Odvolací senát jí dal za pravdu. Již Obvodní soud pro Prahu 1 podle Petráska odůvodnil, že ukončit stíhání kvůli promlčení není v případech komunistických zločinů možné. „Judikatura Nejvyššího soudu je v tomto naprosto konstantní,“ uvedl.

Stejně potrestal soud minulý týden i bývalého příslušníka StB Miloše Knota. Podílel se na perzekuci studenta Českého vysokého učení technického (ČVUT), který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77.

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