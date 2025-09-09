Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čechům Danielu Kopečkovi a Mohamedu Vágnerovi společně s Moldavanem Iljou Kalininem hrozily podstatně vyšší tresty, mimořádného snížení pod hranicí trestní sazby dosáhli tím, že od začátku spolupracovali. Podle žalobkyně Lucie Slámové popsali i činnost organizované zločinecké skupiny.
Kriminalisté však vycházeli rovněž z dalších důkazů, včetně nahrávek hovorů, sledování činnosti call centra i domovních prohlídek. Žalobkyně navíc uvedla, že obvinění v hierarchii skupiny nezastávali významnou pozici, šlo o takzvané navolávače - jejich činnost řídili lidé z Ukrajiny, kteří jsou stíháni ve své domovině.
„Z jejich postavení plynul i nižší podíl na zisku,“ uvedla státní zástupkyně.
Také podle obhájců nebyli hlavními organizátory. Obhájkyně Kalinina poukázala i na to, že obviněným byly na Ukrajině zabaveny cestovní pasy, nemohli dobrovolně zemi opustit a byli nuceni zůstat a podílet se na trestné činnosti ve spojení s dalšími organizátory.
Odsouzení dnes novinářům řekli, že dostali nabídku práce a o tom, co budou na Ukrajině dělat, nevěděli. „Dorazili jsme na to místo, aniž bychom věděli, co budeme dělat. To, že jsme byli zadrženi, bylo pro nás dobře – jinak nebyla možnost, abychom se odtud dostali pryč,“ uvedl Mohamed Vágner.
„Policie nás zachránila,“ doplnil Daniel Kopeček.
Mnohamilionovou škodu mají nahradit
Podvedené lidi z Česka obžalovaní podle dohody o vině a trestu, kterou s nimi uzavřela žalobkyně a soud ji schválil, telefonicky kontaktovali z call center umístěných na území Ukrajiny během roku 2023 až do svého zadržení 14. srpna 2024.
Pod záminkou napadení jejich bankovního účtu se vydávali za pracovníky různých českých bank a přesvědčovali je k preventivnímu dočasnému převodu peněz na údajně zabezpečené účty, které však ovládala organizovaná skupina. Z těchto účtů poté členové gangu vybírali zaslané prostředky v hotovosti nebo dalšími transakcemi.
Muži byli odsouzeni za účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Podle informací z dohody o vině a trestu Kalinin způsobil škodu 9,6 milionu korun, Kopeček 10,5 milionu a Vágner 12,8 milionu korun. O další statisíce korun se obžalovaní pokusili poškozené připravit.
Kromě nepodmíněných čtyřletých trestů dostali Kopeček a Vágner peněžitý trest 15 tisíc korun, Kalinin rovněž vyhoštění na dobu tří let. Všichni jsou také zavázáni uhradit poškozeným škodu.
5. srpna 2025