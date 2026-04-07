Pokus o vraždu bezdomovce. Soud potrestal náctileté, domlouvali se na síti

Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.
Mladistvým pachatelům hrozí nanejvýš pět let vězení. U činů, za které by dospělý mohl dostat výjimečný trest, může ale soud zvážit, zda neuložit trest v přísnější sazbě pěti až deseti let. A právě tato situace nastala u studenta střední školy a jeho nezaměstnaného vrstevníka, kteří se coby šestnáctiletí zúčastnili obou útoků popsaných v obžalobě.
„Zavrženíhodné násilí bez předchozího konfliktu, buď jenom pro radost někomu ublížit a abych se nahrál a mohl se prezentovat, jaký jsem machr, že umím někoho zbít, nebo pro peníze za nájemné zbití, to je něco tak odporného, že lze těžko dospět k závěru, že by bylo možné dospět k nápravě mírnějším opatřením,“ konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Hayes. Nejpřísnější trest dostal chlapec, který byl při útocích podle verdiktu nejbrutálnější a mířil na hlavu.
Bezdomovce původem z Ukrajiny napadli pachatelé 1. února 2025 pod mostem v ulici Pod Krejcárkem. Při činu se natáčeli na telefon. Den předem se na síti Telegram dohodli, že půjdou zbít „opilce nebo cikána“.
Na místě nejprve konfrontovali jiného bezdomovce, který dokázal utéct. Poté házeli na tamní přístřešky dlažbu a další předměty, aniž se přesvědčili, zda v obydlích někdo není. Nakonec společně napadli muže údery lopatou a kopy do obličeje či ledvin. Podle soudu ho před závažnějšími následky zachránilo to, že měl čepici, kapuci a zimní bundu.
Hayes k tomu uvedla, že chlapci čin spáchali ze zavrženíhodné pohnutky a také kvůli příslušnosti oběti k národu, etnické či sociální skupině. Rus, kterému bylo v době útoku 17 let, podle ní zbývající členy skupiny předem instruoval, jak se mají obléct a co si mají přinést, aby zůstali nenápadní a mohli akci později zopakovat. Použité násilí označila soudkyně za chladnokrevné. „Toto naprosto vybočuje z toho, co je zde obvykle projednáváno, a to nesmyslnou, ničím neospravedlnitelnou brutalitou,“ řekla.
Dvojice šestnáctiletých byla později hlavními aktéry napadení devatenáctiletého mladíka na ulici v Bohnicích. Chlapci se maskovali kuklami a svou oběť zbili teleskopickým obuškem a kovovým řetězem. K činu je podle rozsudku navedl jiný – už plnoletý – mladý muž, patrně ze žárlivosti. Tohoto muže v úterý soud potrestal pětiletým vězením.
Dva jeho další dospělí komplicové, kteří při útoku hlídali, odešli s tříletou podmínkou. Napadený mladík trpí posttraumatickou stresovou poruchou, mimo jiné nedokáže sám vycházet mimo domov a má noční můry.
„Útočníci měli neuvěřitelné štěstí, že při brutalitě jejich útoku nastalo jen minimum následků, které hrozily skutečně vážné,“ podotkla Hayes. Také v tomto případě oběť ochránilo zimní oblečení a navíc výrazná tuková vrstva. „Není důvod pochybovat o tom, že to byl pro poškozeného naprosto příšerný zážitek, musel se bát o život,“ řekla soudkyně.
Nyní osmnáctiletého Rusa uznal soud vinným rovněž z napadení jiného bezdomovce slzotvorným sprejem a z rozbití výlohy afghánské prodejny kebabu. Nižší trest než ostatním chlapcům mu uložil proto, že se zúčastnil jen jednoho z brutálních útoků, a proto, že mladík prohlásil na rozdíl od zbývajících dvou svou vinu.
Součástí verdiktu je propadnutí mobilních telefonů a povinnost nahradit škodu. Trojice mladistvých má společně zaplatit napadenému bezdomovci zhruba 190 tisíc korun a nemocnici, která ho ošetřila, dalších 11 tisíc. Nároky napadeného mladíka se budou řešit v navazujícím občanskoprávním řízení, útočníci ale mají uhradit příslušné pojišťovně 17 500 korun.
Mladistvý student, který je na svobodě, se proti šestiletému trestu vězení obratem odvolal. Zbývající dva mladiství jsou ve vazbě a ohledně podání odvolání si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako státní zástupkyně.