Obžalovaná uznala vinu. Tvrdí ale, že jednala v afektu po napadení. Neměla v úmyslu svého muže zabít. Prý ho prosila, ať z bytu v pardubických Polabinách odejde, on ji poté fyzicky napadl. Žena si vzala na lince velký kuchyňský nůž a muže bodla do hrudníku nalevo od hrdelní jamky. Další ránu mu poté zasadila do zad, tu si ale prý nepamatuje.
Manžel po útoku odešel, přátelé ji uklidňovali, že ho zřejmě vážně nezranila. Muž však skončil v nemocnici. Zranění by podle obžaloby bez lékařského ošetření mohla ohrozit mužův život. Poškozeného ošetřili v nemocnici a ještě ten samý den ho pustili domů. Ženu záhy zadržela policie.
Z vazby se obžalovaná žena svému manželovi, se kterým mají spolu tři dcery ve věku tři, čtyři a sedm let, v dopisech omlouvala. S bývalým manželem je dosud v kontaktu, navštěvoval ji ve vazbě.
K výslechu se dostavil i poškozený Lukáš M., ale po dobu jeho výslechu byla vyloučena veřejnost. Požádal o to on sám kvůli malým dětem, soud mu vyhověl.
Třicetileté ženě za čin hrozí 15 až 20 let za mřížemi. Rozsudek by měl padnout na konci srpna, soud čeká na verdikt odvolacího soudu v Ostravě.
Svíčková jako past
Jde totiž již o druhý pokus o vraždu vůči stejnému muži, v prvním případě ji Krajský soud v Ostravě letos v dubnu nepravomocně poslal na osm let do vězení.
Tehdy manželovi dala léky do jídla a chtěla ho otrávit. Tvrdí, že jen usilovala o to, dostat ho na psychiatrii, aby se vyléčil se závislostí. Do svíčkové a plechovky piva mu proto hodila tři tablety léků na bolest a jeden neurol, aby ho uspala. Poté mu podle obžaloby vstříkla do žíly drogu se vzduchem.
Plán se však nezdařil, protože muž užíval pervitin, který u něj vyvolával nechutenství, a tak jídlo i pití odmítl. I v tomto případě žena odmítá úmysl svého muže zabít.
Za první pokus je spolu se ženou nepravomocně odsouzen i bratr poškozeného. Podle spisu si spolu psali na Messengeru zprávy o tom, jak by bylo potřeba mít promyšlené, kdyby měli někoho zabít. Prý to ale bylo neurčité, nebavili se konkrétně, tvrdí obžalovaná.
Později mu dala jako odškodnění 250 tisíc korun, které pocházely od nového partnera.
Žena narozená v roce 1995 se již s mužem rozvedla. Děti jsou v péči otce. Původně měli soudem určenou společnou péči, ta ale nebyla možná, když byla na ženu uvalena vazba.
Soužití páru bylo od začátku problematické. Muž podle manželčiny výpovědi často pil alkohol, užíval drogy včetně pervitinu a byl na ni i na děti hrubý, přičemž léčení odmítal. Opakovaně ji fyzicky napadl, když se od něj několikrát odstěhovala k jinému partnerovi, vyhrožoval jí a pronásledoval, posílal jí SMS zprávy. Několikrát vyhrožoval sebevraždou, podle obžalované se v Chorvatsku chtěl otrávit léky, na svém facebookovém profilu zveřejnil, že se chce zabít kvůli ní.
|
3. dubna 2025