Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

  17:47
Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na teroristické skupině.
foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích dnes obvinila tři lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Dva z nich policie zadržela na území České republiky a jednoho ve spolupráci se slovenskou policií. Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo na všechny návrh na vzetí do vazby.

Skupina mladých lidí s palestinskými šátky se usadila před budovou soudu. (24. března 2026)
Pardubický soud rozhoduje o vazbě dvou obviněných. Jedná se o muže a ženu ve věku zhruba 25 – 30 let. K soudu je přivedli těžkooděnci. Žena podle redaktora iDNES.cz mlčela, muž vykřikoval heslo „Free Palestine“.

Krátce po jejich příjezdu se před budovou soudu usadila na chodník skupinka mladých lidí s palestinskými šátky, pravděpodobně na protest. Na dotazy nereagují, mlčí a jen se ohlížejí kolem sebe.

Požár, který byl úmyslně založen v pátek krátce po čtvrté hodině ráno, zcela zničil jednu z hal firmy LPP Holding. Podle policie šlo o úmyslný čin a případ převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Vyšetřovatelé zvažují několik verzí motivu i provedení útoku.

Krátce po požáru se k činu přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce firmy s izraelským výrobcem dronů. Společnost LPP Holding však tuto spolupráci vyvrátila a uvedla, že tato ani nikdy nezačala. Policie zároveň prověřuje možnost, že pachatelé mohli skupinu zneužít k zarytí skutečné motivace.

