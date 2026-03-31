Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

„V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné dne 29. 3. 2026 dnešního dne státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby,“ uvedl vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
Pátého podezřelého policie zadržela a obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině v neděli. Kriminalisté však doposud neuvedli, zda je zadrženým muž, nebo žena. Stejně tomu bylo i v sobotu, kdy proběhlo vazební zasedání se čtvrtým obviněným.
Obviněného k soudu přivezla policejní eskorta krátce před 17. hodinou. Stejně jako v sobotu, ani dnes zadrženého veřejnosti neukázala a vynechala hlavní vchod do budovy. Podle redaktora iDNES.cz, který je na místě, ho několik policistů krylo rameny tak, aby jej nebylo možné vyfotit ani natočit.
Okolí soudu opět střeží několik policejních vozů. Na rozdíl od sobotního zasedání, které proběhlo v klidu, dnes bude s největší pravděpodobností jejich dohled potřeba. Před budovou soudu se v sedmnáct hodin opět začali scházet aktivisté.
24. března 2026
Zadržení předchozích tří podezřelých oznámila policie minulé úterý, obvinila je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. U čtvrtého podezřelého rozhodl soud o vzetí do vazby ze stejného důvodu v sobotu odpoledne.
Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - je v předběžné vazbě na Slovensku. Proti vzetí do vazby si podali stížnost. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších dvou stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších osobách, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých neupřesnil.
28. března 2026