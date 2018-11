Soud poslal do vazby bývalého pražského imáma obviněného z terorismu

Praha Bývalý pražský imám Samer Shehadeh, který čelí obvinění z podpory terorismu, je ve vazbě. Poslal ho do ní Obvodní soud pro Prahu 5. Muž se vzdal práva podat si stížnost, takže usnesení je pravomocné. ČTK to dnes řekla mluvčí soudu Jana Humeni. Na rozhodnutí upozornil server Novinky.cz.

Mluvčí uvedla, že soud u Shehadeha shledal všechny tři možné vazební důvody - tedy obavu, že by se mohl skrývat, že by mohl ovlivňovat svědky nebo že by mohl pokračovat v trestné činnosti. „Jiné informace k věci nelze poskytnout,“ doplnila.



Shehadeh loni opustil Česko, podle médií byl dopaden v Jordánsku. Pražské vrchní státní zastupitelství k případu ve čtvrtek sdělilo pouze to, že policie letecky přepravila do ČR českého občana, který byl doposud stíhán jako uprchlý, a to za podporu a propagaci terorismu a za financování terorismu. V souvislosti s případem zmínilo ještě dva další české občany. Podle médií se stíhání týká i Shehadehova bratra Omara a Omarovy ženy. Za zmíněné zločiny hrozí až patnáctileté tresty vězení.

Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Z podpory terorismu byl obviněn před rokem poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal.

Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze a zároveň byl dosazen do pozice imáma pražské mešity. Odtud před čtyřmi lety kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali. Shehadeh po rozkolu v domovské obci krátce pobýval na Slovensku, před svým odchodem z Česka se vrátil zpět do Prahy, uvedl server Neovlivní.cz.