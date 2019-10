Soud poslal rappera Lea Beránka na šest let za mříže za napadání lidí včetně invalidy

PRAHA Soud poslal amatérského thaiboxera a rappera Lea Beránka na šest let do vězení za napadení několika lidí včetně invalidního muže. Beránkovi přitížilo, že kvůli podobnému skutku byl v minulosti odsouzen. Za těžké ublížení na zdraví, vyhrožování se zbraní a opakované výtržnictví mu hrozilo až 12 let za mřížemi.

Čtvrteční verdikt není pravomocný, muž vinu popírá. Dva body obžaloby zcela odmítl a ke třetímu uvedl, že bránil dívku, kterou napadl drogový dealer.

První útok se stal 1. května 2018 v centru Prahy před klubem Ateliér, kde Beránek do rána popíjel s přáteli. Poté jiného muže nejprve opakovaně udeřil do hlavy, a když se jeho sok snažil vstát z pokleku, útočník ho nakopl do obličeje tak, že muž okamžitě ztratil vědomí a spadl na dlažbu. Incident, při němž Beránek protivníkovi způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku, zachytily uliční kamery. Podle Beránka byl kop automatickou reakcí naučenou z thajského boxu, kterou nedokázal zastavit.

Druhý útok se podle rozsudku odehrál o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam údajně nejprve srazil z lavičky svého vrstevníka, který chodí o berlích. Poté prý zbil teleskopickým obuškem mladíka, který se napadeného zastal, a dalšímu ze zastánců hrozil, že mu zastřelí psa. Na zvíře při tom mířil střelnou zbraní a cvakal spouští, avšak výstřel z pistole nevyšel.

Beránek tuto část obžaloby označil za past, kterou na něj nachystali dealeři a uživatelé drog. Podle něj se totiž báli, že je udá za to, že mu o několik dní dříve dali nekvalitní pervitin. Připustil, že do parku přijel se svým kamarádem a třemi jeho známými, odmítl ale, že by byl ozbrojený a že by někoho napadl. Prý se s přítomnými jen pohádal.

Devětadvacetiletý muž je od svého zadržení přes rok ve vazbě. Ve čtvrteční závěrečné řeči mimo jiné uvedl, že policie je proti němu zaujatá. „Jsem veřejně známá osoba a média se v minulosti postarala o mou nechvalnou reklamu, jak to média umí,“ prohlásil.