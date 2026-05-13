Kokain pašovali do Česka v dortech. Hlavní organizátor dostal 8 let vězení

Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Pět z nich se proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo.
Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu. „I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval,“ uvedla ČT.
V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu. Zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Muži soud uložil osm let vězení. Zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách. Soud ho nevyhostil. V Česku, kde má rodinu, žije 14 let.
Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidé. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty.
Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena. Soud jí uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka.
„Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ stojí v rozhodnutí soudu.
Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a Čecha letos v únoru. Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé.
Národní protidrogová centrála uvedla, že kromě kokainu dovezl gang do Česka i další drogy, například přes 3000 dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.