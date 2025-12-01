Státní zástupce tvrdí, že bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek a jeho náměstek Jiří Malý hrozili kardiochirurgům zveřejněním kompromitujících materiálů. Stiborek podle obžaloby například hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby.
Dokumenty podle obvinění vyrobil někdejší šéf IT odboru Petr Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály nebo vykonstruováním mediální kauzy ve spojení s policií.
„Vyhrožoval mu, že proti němu vykonstruuje kauzu, která bude medializována a vyústí až k jeho odvolání z funkce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEM,“ uvedl státní zástupce. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.
Stiborek však letos v srpnu po těžké nemoci zemřel, soud proto jeho stíhání zastavil. Malý vinu odmítá. Kauzu považuje za útok skupiny kolem Netuky, která podle něj chtěla ovládnout IKEM. Raška se hlavního líčení zatím neúčastnil. Vypovídat by mohl v lednu, nyní je v zahraničí.
Nenávist až za hrob, vypověděl Netuka
Minulý týden u soudu vypovídal Netuka. Podle něj začaly spory mezi ním a Stiborkem v roce 2017, když se stal přednostou kliniky. Pravděpodobně podle něj vznikly kvůli závisti a snaze mít vliv na zakázky. Muž podle své výpovědi cítil stále větší tlak, napětí mezi ním a šéfem nemocnice a náměstkem se zvyšovalo.
„Bylo mi vyhrožováno kompromitujícími materiály a skandalizací,“ řekl Netuka. Dodal, že mu Stiborek hrozil i fyzickým násilím či vytvořením policejní kauzy. „Byla za tím nenávist až za hrob,“ dodal Netuka.
Případ vyšetřovala GIBS kvůli původnímu podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna.
Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení. Proti zapojení GIBS se před týdnem ve své výpovědi ohradil i Malý.