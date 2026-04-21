Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

  10:21
Obvodní soud pro Prahu 7 začal projednávat případ Jiřího Jaroše, který podle obžaloby loni na jaře pobodal rapera Money Slima a dalšího člena skupiny Churaq Clique. Incident se odehrál v holičství v centru Prahy. Obžalovaný tvrdí, že jednal v nutné obraně.
Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve věci pobodání raperů. (21. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

K potyčce došlo před holičstvím v ulici Milady Horákové. Podle policie byli dva z účastníků Češi a dva cizinci. Na místě po konfliktu zůstaly rozsáhlé stopy krve.

Podle obžaloby přišel Jaroš ozbrojený improvizovanou zbraní – násadou, na které měl připevněnou zhruba jedenácticentimetrovou čepel. S ní měl vstoupit do holičství a zaútočit na dvojici.

Spor se vyhrotil po slovní rozepři. Jaroš podle obžaloby zranil oba muže v oblasti nohou, především stehen. Zbraň podle popisu připomínala podomácku vyrobené kopí.

„Obžalovaný se cítí být nevinen. Se skutkem popsaným v obžalobě v zásadě souhlasí, ale nešlo o násadu od koštěte – byla to plastová vysouvací tyč,“ uvedl jeho advokát. Dodal, že Jaroš se snažil zastat provozovatele holičství, na kterého měli rapeři útočit.

Jaroš tvrdí, že se vyzbrojil kvůli obavám – podle něj byli rapeři pod vlivem drog, konkrétně kokainu, a měli u sebe i pěstní rukavice. „Šlo o nutnou obranu,“ zaznělo u soudu. Podle jeho verze navíc měli poblíž čekat další lidé v kuklách.

Vazby na Clash of the Stars

Jaroš uvedl, že se v okolí pohyboval, protože očekával konflikt s majitelem holičství, Markem Fikarem, kterého zná. Kopí si prý vzal hlavně jako odstrašující prostředek. Všichni zúčastnění se znají z organizace Clash of the Stars, která pořádá zápasy influencerů.

„Šel jsem na pomoc majiteli. Vzal jsem si kopí, zařval jsem na ně, ať ho pustí. Byli ozbrojení, roztáhl jsem kopí a řekl jim, ať vypadnou. Postavili se do bojové pozice, tak jsem je bodl. Pak mi řekli, že jsme mrtví,“ vypověděl Jaroš před soudcem Františkem Noskem.

Dodal, že když kopí vytáhl z nohy jednoho z mužů, tak všude byla najednou spousta krve. „Došlo mi, že jsem trefil tepnu, nechtěl jsem to,“ uvedl. Podle svých slov se pak snažil zraněným pomoci do příjezdu záchranářů. „Mohli jsme to vyřešit v klidu,“ dodal.

Redakce iDNES.cz už dříve uvedla, že jedním ze zraněných byl raper Theo Charvát vystupující jako Churaq Sputnik.Druhým pobodaným byl raper Money Slim.

Ten později na Instagramu popsal, že ho útočník bodl do stehna tyčí s připevněnou čepelí. „Vypadalo to jako násada od koštěte, na které byla izolepou přidělaná čepel,“ uvedl.

Muži jsou spojeni se skupinou Churaq Clique a působí také v labelu Neser Posse. Někteří další členové této scény si aktuálně odpykávají tresty za daňovou trestnou činnost.

6. dubna 2025
Podruhé během pár dní. Speciál USA odletěl z Ruzyně do Pákistánu, pak se vrátil

Americký letecký speciál Boeing C-32A.

Pardubice mají podmínečně uzavřené sektory. Žabka dostal pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Glosa

„Umyj své sestře obličej!“ Chuck Norris byl jediný, kdo dokázal vyslovit Worcester Sauce správně

Worcesterová omáčka.

Soud řeší pobodání raperů v centru Prahy. Obžalovaný vysvětlil, proč si vyrobil kopí

Obvodní soud pro Prahu 7 zahájil hlavní líčení s obžalovaným Jiřím Jarošem ve...

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Kdo bude nový šéf OSN? Ve hře jsou čtyři jména, tlačí se na zvolení ženy

Kandidáti na příštího generálního tajemníka OSN. Zleva Macky Sall, Michelle...

Glosa

Jak je to s tím Babišovým vysavačem hlasů. Dnes už s ním nikdo nehne

Jan Grolich na zahájení kampaně Lidovců a Starostů v Brně (13. dubna 2026)

Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Názor

Evropské zbrojaře starý kontinent potřebuje. Jejich zakolísání je jen epizodou

Německý ministr obrany Boris Pistorius (vlevo) a australský ministr pro obranný...

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

