K potyčce došlo před holičstvím v ulici Milady Horákové. Podle policie byli dva z účastníků Češi a dva cizinci. Na místě po konfliktu zůstaly rozsáhlé stopy krve.
Podle obžaloby přišel Jaroš ozbrojený improvizovanou zbraní – násadou, na které měl připevněnou zhruba jedenácticentimetrovou čepel. S ní měl vstoupit do holičství a zaútočit na dvojici.
Spor se vyhrotil po slovní rozepři. Jaroš podle obžaloby zranil oba muže v oblasti nohou, především stehen. Zbraň podle popisu připomínala podomácku vyrobené kopí.
„Obžalovaný se cítí být nevinen. Se skutkem popsaným v obžalobě v zásadě souhlasí, ale nešlo o násadu od koštěte – byla to plastová vysouvací tyč,“ uvedl jeho advokát. Dodal, že Jaroš se snažil zastat provozovatele holičství, na kterého měli rapeři útočit.
Jaroš tvrdí, že se vyzbrojil kvůli obavám – podle něj byli rapeři pod vlivem drog, konkrétně kokainu, a měli u sebe i pěstní rukavice. „Šlo o nutnou obranu,“ zaznělo u soudu. Podle jeho verze navíc měli poblíž čekat další lidé v kuklách.
Vazby na Clash of the Stars
Jaroš uvedl, že se v okolí pohyboval, protože očekával konflikt s majitelem holičství, Markem Fikarem, kterého zná. Kopí si prý vzal hlavně jako odstrašující prostředek. Všichni zúčastnění se znají z organizace Clash of the Stars, která pořádá zápasy influencerů.
„Šel jsem na pomoc majiteli. Vzal jsem si kopí, zařval jsem na ně, ať ho pustí. Byli ozbrojení, roztáhl jsem kopí a řekl jim, ať vypadnou. Postavili se do bojové pozice, tak jsem je bodl. Pak mi řekli, že jsme mrtví,“ vypověděl Jaroš před soudcem Františkem Noskem.
Dodal, že když kopí vytáhl z nohy jednoho z mužů, tak všude byla najednou spousta krve. „Došlo mi, že jsem trefil tepnu, nechtěl jsem to,“ uvedl. Podle svých slov se pak snažil zraněným pomoci do příjezdu záchranářů. „Mohli jsme to vyřešit v klidu,“ dodal.
Redakce iDNES.cz už dříve uvedla, že jedním ze zraněných byl raper Theo Charvát vystupující jako Churaq Sputnik.Druhým pobodaným byl raper Money Slim.
Ten později na Instagramu popsal, že ho útočník bodl do stehna tyčí s připevněnou čepelí. „Vypadalo to jako násada od koštěte, na které byla izolepou přidělaná čepel,“ uvedl.
Muži jsou spojeni se skupinou Churaq Clique a působí také v labelu Neser Posse. Někteří další členové této scény si aktuálně odpykávají tresty za daňovou trestnou činnost.
|
6. dubna 2025