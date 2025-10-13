Soud projednává případ vydírání kardiochirurgů IKEM. Obžalovaný vinu odmítá

  9:26aktualizováno  9:53
Obvodní soud pro Prahu 4 začal projednávat případ kolem bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka. Jeho dva dřívější spolupracovníky, Jiřího Malého a Petra Rašku, obžaloba viní mimo jiné z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. „Znám pana Netuku dlouho a vím, že je to velmi inteligentní manipulátor,“ řekl Malý před soudem.
Obvodní soud pro Prahu 4 začal projednávat případ kolem bývalého ředitele Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Michala Stiborka. K soudu krátce před začátkem jednání dorazil obžalovaný Jiří Malý. (13. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Druhý obžalovaný Petr Raška se na jednání nedostavil. Podle Malého je nyní mimo Českou republiku. Na místě nejsou přítomní ani kardiochirurgové Pirk a Netuka, kterých se vydírání týká.

Státní zástupce při čtení obžaloby uvedl, že Malý je mimo jiné obviněn z vydírání lékaře Netuky. „Vyhrožoval mu, že proti němu vykonstruuje kauzu, která bude medializována a vyústí až k jeho odvolání z funkce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEM,“ uvedl.

„Znám pana Netuku dlouho a vím, že je to velmi inteligentní manipulátor. Za svou kariéru dokázal zmanipulovat spoustu lidí, včetně mě,“ řekl před soudem Malý. Svou vinu odmítl. Jeho obhájce zároveň zpochybnil nahrávku, která slouží jako důkazní materiál.

Podle Malého měl kardiochirurg za cíl zdiskreditovat vedení nemocnice.„Osobně si myslím, že celá tato kauza je bezprecedentním útokem pana Netuka, který má za cíl ovládnout nemocnici,“ dodal.

Stíhání zesnulého Stiborka soud zastavil

Stiborek letos v srpnu po těžké nemoci zemřel, soud proto jeho stíhání zastavil. Mluvčí soudu Michal Dvořák řekl, že soud Stiborkovo stíhání zastavil usnesením 10. září. „Jedná se o obligatorní postup v případě úmrtí obžalovaného. Jiný postup není možný. Usnesení o zastavení je v právní moci,“ uvedl Dvořák.

Vyšetřovatelé viní tehdejšího Stiborkova náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky.

Stejné obvinění platilo i pro Stiborka, který podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.

Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.

