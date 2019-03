Soud pravomocně zprostil Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice

21. 2. 2013 - Pachatel šestkrát udeřil polenem do hlavy kadeřnici, následně jí ukradl doklady a přes 10 000 korun.

7. 3. 2013 - Policie z činu obvinila studenta gymnázia Lukáše Nečesaného. Soud ho poslal do vazby.

9. 1. 2014 - Soud poslal Nečesaného na 16 let do vězení, podle obžaloby proti němu svědčila řada stop a výpovědí svědků včetně poškozené.

23. 6. 2014 - Soud snížil Nečesanému trest na 13 let.

20. 5. 2015 - Nejvyšší soud zrušil Nečesanému trest 13 let za pokus o vraždu pro nedostatek důkazů.

2. 9. 2015 - Kadeřnice u soudu uvedla, že jako útočníka Nečesaného poznala.

24. 2. 2016 - Znalec u soudu uvedl, že kadeřnice si nemůže útok vybavovat zcela přesně, po úrazu má poruchy paměti.

1. 4. 2016 - Krajský soud poslal Nečesaného na 13 let do vězení.

31. 8. 2016 - Odvolací senát pražského vrchního soudu pravomocně rozhodl, že Nečesaný si odpyká 13 let ve vězení.

18. 4. 2017 - NS podruhé zrušil rozsudek. Kauzu vrátil krajskému soudu a novému soudci.

20. 11. 2017 - Soud napočtvrté zprostil Nečesaného obžaloby.

27. 4. 2018 - Nečesaný podal stížnost k Ústavnímu soudu, ve které se domáhá práva na spravedlivý proces.

27. 3. 2019 - Soud pravomocně zprostil Nečesaného viny.