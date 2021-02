Soud přiznal rodině ženy ubodané na Smíchově vražedkyní Sudků 8,5 milionu korun, peníze má vyplatit vnitro

Pozůstalým po ženě, kterou v červenci 2016 ubodala v obchodním centru na Smíchově vražedkyně Michelle Sudků, ve čtvrtek soud přiznal odškodnění 8,5 milionu korun plus úroky. Peníze jim má poslat ministerstvo vnitra kvůli pochybení policistů. Resort má zaplatit do tří dnů od právní moci rozsudku, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Napsal to server iDNES.cz.

Vražedkyně ze Smíchova je útočná a nekrofilní sadistka, míní znalci „Úkolem policie je chránit veřejnost a bránit trestné činnosti. K tomu je školena a cvičena, k tomu ji máme. V tomto případě bylo prokázáno, že dva její konkrétní příslušníci nekonali svoji povinnost tak, jak byli vycvičeni, a následek je bohužel tragický,“ uvedl soudce Jan Čvančara, který rodině odškodnění od státu přiznal. Rozsudek není pravomocný, ale právní zástupci obou stran po verdiktu naznačili vůli se dál nesoudit, píše server.

Podmíněné tresty pro policisty zasahující proti vražedkyni Sudků platí Vražedkyně si zákaznici v obchodním domě Tesco v Praze na Smíchově vybrala náhodně těsně po svém propuštění z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Motivem byla snaha zajistit si pokračování hospitalizace. Dva týdny před vraždou se pokusila uškrtit jinou ženu v kavárně na pražském Újezdě. Policisté incident z kavárny nevyhodnotili jako závažný trestný čin a agresorku nechali převézt na psychiatrii, lékaře na násilné okolnosti jejího převozu neupozornili. Z psychiatrické nemocnice pak byla Sudků propuštěna s tím, že její pobyt na svobodě není nebezpečný. Manžel zavražděné ženy, dva synové a její matka mají získat částky v rozmezí od 1,8 do 1,95 milionu korun, snacha dostane 900 000 Kč. V součtu má vnitro pozůstalým uhradit 8,465 milionu korun a úroky z prodlení od dubna 2017. Rodina žádala téměř deset milionů korun. Soudce podle serveru vzal při výpočtu jako základ částku 1,5 milionu korun. To je odškodnění, které jako přiměřené vysoudili v podobné věci příbuzní policistky, kterou při ujíždění přejel a usmrtil zfetovaný mladík. Následně soudce zohlednil třeba to, že jednotliví členové rodiny měli k zavražděné ženě silný citový vztah, a také silnou medializaci případu.

Bohnická léčebna nepochybila v léčbě vražedkyně ze Smíchova Policisté byli potrestáni za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti osmiměsíční podmínkou s rok a půl dlouhou zkušební dobou. Podle soudu nedodrželi služební postup. Vinu však u soudu odmítali a trvali na tom, že vše řádně zadokumentovali. Případné zavinění Psychiatrické nemocnice Bohnice soud nezkoumal, protože není účastníkem řízení. Ministerstvo zdravotnictví už dříve postup lékařů prošetřilo a pochybení nezjistilo. Sudků za vraždu v obchodním centru a pokus o vraždu ženy v kavárně dostala výjimečný trest 30 let vězení. Po jeho odpykání se bude léčit v ústavním zařízení.