Vzal značkové brýle i stříbro? Byla to asi blbost, řekl Čech, který raboval na Ukrajině. Hrozí mu třicet let

„Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ uvedl muž už dříve v rozhovoru. Mluvčí dobrovolnické jednotky Karpatská Sič Vasilina Nakonečná už dříve odmítla, že by ke krádežím měl Siman povolení.

Podle úvodní řeči státního zástupce si předměty přivlastňoval opakovaně. Kromě brýlí nebo stříbra odcizil také například hodinky, pouzdro na brýle značky Ray Ban nebo hotovost. Žádný z těchto předmětů není klasifikován jako potřebný pro výkon válečných operací, což může obžalovanému přitížit.

Státní zástupce navíc poukázal na zkušenost obžalovaného ze služby v české armádě, kde sloužil u dělostřelectva. Soudkyně poučila obžalovaného o možnosti domluvě o tzv. vině a trestu. Podle advokáta obžalovaného jeho klient nesouhlasí jen s některými body obžaloby, které jsou ale podstatné.

Ve své řeči Filip Siman přiznal, že po návratu z Ukrajiny měl silné psychické problémy hlavně kvůli tomu, co na Ukrajině zažil. „Poprvé jsem viděl mrtvé lidi, viděl jsem znásilněné ženy,“ popisoval Simon u soudu.

„Není pravda, že bych využil svého postavení k osobnímu obohacení,“ vyjádřil se obžalovaný. Co se týče jeho motivace, souvisí s tím jeho údajné kořeny v této zemi. „Jsem Čech, ale stejně tak jsem Ukrajinec,“ prohlásil Simon. Přiznal při tom ale, že nepožádal o souhlas prezidenta republiky. Podle svých slov nevěřil, že se dopouští trestných činů kvůli tomu, že ukrajinský konzulát nijak proti jeho aktivitě nezasahoval.

Siman později popisoval svou cestu na Ukrajinu, kde jeho skupince podle jeho slov děkovali ukrajinští občané za přítomnost. Simon se přidal k dobrovolnickému praporu na vlastní žádost. Pro účast v regulérní armádě nesplňoval podmínky. „Měl jsem strach. Vzpomínám si, že jsem se třásl,“ popisoval své první dny na bojišti.

„Pokud se něco našlo, odneslo se na štáb. Museli jsme prohledat všechny prostory,“ popisoval Simon u soudu, jak fungovalo sbírání věcí. Simon později popisoval, že fungoval jako mediální tvář na sociálních sítích praporu Karpatská Sič. Například zlatý prsten, který figuruje v obžalobě jako nelegální kořist byl podle Simona použit nejprve jako rekvizita do propagačních videí. Přiznal ale, že prsten nosil neustále. Podle soudkyně ale takové informace při prvních výsleších nezazněly.

„Dozorujeme trestní stíhání jedné fyzické osoby pro spáchání přečinu služby v cizích ozbrojených silách a zločinu plenění v prostoru válečných operací,“ uvedl už dříve státní zástupce Martin Bílý. Obžalovaný je ve vazbě od loňského roku.

Případ vyšetřuje nově zřízený policejní útvar Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Server upozorňuje na to, že jak policie a soudy vyhodnotí obvinění z přečinu služby v cizích ozbrojených silách, je důležité i pro další dobrovolníky, kteří působili nebo působí na Ukrajině, mají kontrakt s ukrajinskou armádou, ale nemají povolení od prezidenta republiky.

„Formálně by případ mohl splňovat trestný čin služby v cizí armádě. Na druhou stranu tu máme výroky politiků ohledně pomoci Ukrajině a našeho postavení v rámci tohoto konfliktu. Takže se může stát, že by dotyčný nebo kdokoliv, kdo by byl z tohoto přečinu obviněn, mohl dostal milost od prezidenta,“ sdělil serveru vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna.