Migranti bez vody a vzduchu omdlévali. Kamioňák dostal za převaděčství sedm let

Soudce přečetl svědectví přepravovaných Syřanů, kteří vylíčili dramatickou cestu z Bulharska bez dostatku prostoru, vzduchu a vody. Ačkoliv telefonicky informovali neztotožněného organizátora převozu, že omdlévají a nemohou dýchat, policejní pomoc si nakonec museli z kamionu přivolat sami.
„Je nepředstavitelné, že by chaos a paniku třiceti osob v návěsu nezaregistroval,“ uvedl o řidiči předseda senátu středočeského krajského soudu Jiří Wažik.
Bělorus byl podle něj součástí organizované skupiny. Za umožnění nedovoleného překročení státní hranice mu hrozilo pět až 12 let za mřížemi, soud ohledně výše trestu vyhověl návrhu státní zástupkyně. Součástí rozsudku je i vyhoštění z ČR na deset let. Soud muže zatím ponechal v české vazbě.
Policie zastavila kamion s migranty v podvečer 2. září 2024 na dálnici D8 poblíž Veltrus na Mělnicku. Vůz mířil do Německa. Za volantem seděl Šchalkouski, který si vozidlo převzal hodinu po poledni ve slovenských Malackách od řidiče litevské národnosti.
Část Syřanů se při policejním zásahu pokusila utéct, většina ale byla v takovém stavu, že je museli ošetřit záchranáři. Jednu z žen - třicetiletou učitelku, jež se snažila dostat s patnáctiletým synovcem za příbuznými - se už nepodařilo zachránit.
Obžaloba uvádí, že Bělorus v transportu pokračoval, ačkoliv věděl, že běženci jsou na tom zdravotně špatně. Muž dnes řekl pouze to, že posledních osm let řídil kamion pro různé firmy a že ho nikdo neinformoval o tom, že má v autě lidi.
Výpovědi přepravovaných Syřanů svědčí o tom, že podmínky transportu byly neúnosné. Pět žen a 25 mužů, včetně několika nezletilých, se vsedě tísnili v tunelu s kovovou konstrukcí, který měřil na délku 12 metrů, na výšku 1,2 metru a široký byl jen o decimetr více.
Tunel byl ze všech stran obložený zbožím, aby migranty neodhalili celníci. V prostoru byl větrák, který ale přestal fungovat. Cestujícím brzy začala chybět voda. Vystoupit nesměli ani jednou.
Převaděči je předem poučili, že musejí být zticha, a pohrozili jim, že pokud to nedodrží, odvezou je zpět. Vzali jim také mobilní telefony s výjimkou dvou, jež ponechali v tunelu kvůli zajištění komunikace mezi nimi a skupinou.
„Druhý den se situace zhoršila. Začali jsme omdlévat. Převaděč nám do telefonu říkal, ať ještě vydržíme,“ popsal následně policii syrský student medicíny, který byl součástí transportu. Nakonec se rozhodl zavolat na číslo 911, které znal z filmů. Ozvali se mu polští policisté, kteří pak na základě údajů GPS kontaktovali české kolegy.
Mladík se předtím snažil desítky minut oživit ženu, která zkolabovala a přestala dýchat. Doplnil, že ze Sýrie odjel, protože mu hrozilo odvedení do armády. Řekl, že v Evropě chtěl pokračovat ve studiu lékařství.
„Byli jsme bezmocní, nepředpokládali jsme, že dojedeme živí,“ vzpomínal další běženec, který za cestu do Německa zaplatil 10 tisíc eur, tedy zhruba 243 tisíc korun. Převaděči mu předem řekli, že jízda potrvá 36 hodin.
Podle státní zástupkyně zřejmě tito organizátoři cestovali v doprovodném voze, který se ale na kamerových záznamech nepodařilo odhalit. Policie tak jejich totožnost dodnes nezná. S migranty se na převozu domluvili v Turecku, komunikovali s nimi arabsky. Řidiči kamionu se Syřany nemluvili vůbec.
Migranti u sebe v době zadržení neměli doklady. Čeští policisté je předali zpět do země prvotního vstupu do EU.