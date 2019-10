Soud rozhodl, že miliardové pohledávky Citibank za OKD jsou platné

VÝVOJ KAUzy 2016 3. května - OKD na sebe podala insolvenční návrh. Spojila ho s návrhem na reorganizaci. V návrhu uvedla, že má více než 650 věřitelů, kterým dluží přes 17 miliard korun. 9. května - Krajský soud v Ostravě poslal OKD do úpadku. Insolvenčním správcem jmenoval Leeho Loudu. 1. června - Soud ustanovil věřitelský výbor firmy. 17. července - Soud konstatoval, že OKD má uspokojení pohledávek věřitelů v celkové výši přes 17 miliard korun majetek 6,75 miliardy korun. 10. srpna - Soud potvrdil pohledávky věřitelů OKD podle návrhu správce Loudy. Uznané pohledávky dosahují téměř tří miliard korun. Louda mimo jiné neuznal pohledávky Citibank, která zastupuje držitele dluhopisů, jež vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), tehdejší majitel OKD. 11. srpna - Věřitelé OKD rozhodli o tom, že firma půjde do reorganizace. OKD tak bude dál těžit a vydělávat. 23. listopadu - Věřitelský výbor schválil návrh, podle kterého OKD ukončí 31. března 2017 těžbu v dole Paskov. 2017 20. února - Vláda neschválila návrh ministra Jana Mládka (ČSSD), aby státní podnik Diamo koupilo OKD. 4. dubna - Ministerstva financí a průmyslu se dohodla na návrhu řešení situace OKD. Za stát by měla podat nabídku na koupi společnost Prisko, na převzetí se má podílet i Diamo. OKD uzavřelo smlouvu s Priskem o prodeji dolů 6. dubna. 12. května - Insolvenční správce Louda podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD, společnost NWR, firmy BXR Group a CERCL Mining a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy. 24. srpna - Věřitelé OKD schválili přijetí reorganizačního plánu, který počítá s tím, že doly a provozní majetek budou vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž by 100 procent akcií měl získat za 80 milionů korun Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli. 11. října - Krajský soud schválil reorganizační plán OKD. 27. října - Proti schválení reorganizačního plánu OKD se odvolaly Citibank, jejíž více než desetimiliardové pohledávky insolvenční správce Louda neuznal, a následně 30. října i mateřská společnost NWR Holdings B. V., jež jediná hlasovala proti i na schůzi věřitelů, která plán schválila. 2018 6. února - Vrchní soud v Olomouci odmítl odvolání Citibank proti reorganizačnímu plánu a potvrdil jeho schválení. Plán tak nabyl právní moci a OKD jej mohla začít uskutečňovat. 3. dubna - OKD převedla svůj závod, tedy doly i se všemi zaměstnanci, na společnost OKD Nástupnická. Původní OKD, přejmenované na Správa pohledávek OKD, zůstaly pohledávky za bývalými majiteli a závazky vzniklé předtím, než se firma dostala do úpadku. 4. dubna - Majitelem OKD je znovu stát, její akcie převzal podnik Prisko, zaplatil za ně téměř 80 milionů korun. 3. října - Britský likvidátor společnosti NWR odmítl uznat pohledávku OKD za 22,6 miliardy korun, která se týkala hlavně údajně neoprávněně vyplacených dividend. Insolvenční správce ani OKD se neodvolaly. 29. října - Krajský soud v Ostravě začal projednávat spor týkající se pohledávek banky Citibank za OKD. 2019 8. února - Ministerstvo financí dostalo oznámení o zahájení mezinárodního investičního sporu se společnostmi skupiny NWR kvůli OKD. Zástupce NWR uvedl, že skupina byla od roku 2016 řadou politicky motivovaných kroků připravena o investici v podobě obchodního podílu na společnosti Správa pohledávek OKD (původní OKD). Konkrétní výši škody NWR neuvedla, ale akcionáři firmy byli podle ní poškozeni o stovky milionů eur. 23. října - Krajský soud v Ostravě nepravomocně rozhodl, že pohledávky za více než deset miliard korun, které za společností OKD přihlásila Citibank, jsou oprávněné.