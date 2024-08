Soud rozhodne o Čechovi, který raboval na Ukrajině. Žalobce chce deset let vězení

Obžaloba viní Simana jednak z přečinu služby v cizích ozbrojených silách, jednak ze zločinu plenění v prostoru válečných operací. Za rabování hrozí muži osm až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. „Přitěžující okolností je jednak to, že se dopustil dvou trestných činů, jednak to, že se jednání dopustil ze ziskuchtivosti,“ řekl v pondělí státní zástupce Martin Bílý.

Sedmadvacetiletý Siman má čistý trestní rejstřík, dva roky působil jako profesionální voják v české armádě. Koncem března 2022 se přidal k ukrajinskému dobrovolnickému praporu Karpatská Sič. Neměl ale povolení českého prezidenta k tomu, aby mohl v cizí armádě bojovat.

Siman tvrdí, že vycházel z příslibu českého premiéra a bývalého prezidenta ohledně beztrestnosti pro lidi, kteří odjedou bojovat na Ukrajinu. O následné zastavení svého stíhání nicméně prezidentskou kancelář nepožádal.

Muž na Ukrajině prodělal základní výcvik a nechal se vyzbrojit. Se skupinou, které velel, se následně přesunul do měst Irpiň a Buča. Tam měl za úkol hlídkovat v zákopech a provádět takzvané začišťovací operace. Státní zástupce tvrdí, že Siman si při plnění rozkazů i ve svém volnu přivlastnil věci jak padlých vojáků, tak civilních obyvatel. Například prsten, další šperky, investiční slitky zlata a stříbra, hotovost, ale také třeba čtečku knih. V dubnu 2022 Simana zadržela ukrajinská armáda, následně odcestoval zpátky do vlasti.

Siman už dříve vypověděl, že se na Ukrajinu vydal, protože jeho rodina odtamtud pochází. „Rád bych se omluvil všem, které mé chování pohoršilo nebo pošpinilo,“ řekl s tím, že skutečně vzal některé věci, o kterých obžaloba hovoří, žádnou ale pro to, aby se obohatil.

„Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ řekl dříve.

Mluvčí dobrovolnické jednotky Karpatská Sič Vasilina Nakonečná však už dříve odmítla, že by ke krádežím měl Siman povolení.