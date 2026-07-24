Ostatní dva obžalované představitele domobranců soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce požadoval zrušení spolku a vězení pro všechny obžalované, takže lze předpokládat, že se odvolá.
Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka Miloše Ouřeckého k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, a to s cílem, aby jim po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku.
Šéf skupiny Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava i samotný spolek proto čelí stíhání za podporu a propagaci terorismu spáchanou ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Pražský městský soud nicméně Kratochvíla uznal vinným pouze z organizování přečinu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Konstatoval, že šéf spolku Ouřeckému zprostředkoval cestu na Donbas a předal mu kontakty na lidi, kteří na místě působili. U ostatních obžalovaných se podle soudu nepodařilo prokázat, že skutek spáchali. Pátečnímu vyhlášení rozsudku přihlížely desítky příznivců spolku.
Kratochvíl, Hadrava a Štádler se u soudu zodpovídali také z financování terorismu, protože podle obžaloby posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků v řadách vojensky organizovaných jednotek tzv. Doněcké lidové republiky. Podle názoru soudu ale tyto skutky nejsou trestnými činy. Kratochvíl je stíhaný rovněž za nakládání s dětskou pornografií, soud ale dospěl k závěru, že skutek se neprokázal.
Státní zástupce Martin Bílý žádal pro Kratochvíla, Hadravu a Štádlera desetileté vězení, pro Krulišovou pak šest let a osm měsíců za mřížemi. U Kratochvíla, který je podplukovníkem ve výslužbě, dále obžaloba navrhovala trest ztráty vojenské hodnosti a peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun. Stejnou částku měl zaplatit i Štádler.
Ouřecký, který odjel aktivně působit na Donbas, přiznal už dříve vinu a soud mu v březnu nepravomocně uložil za účast na teroristické skupině tříletou podmínku a 100 hodin obecně prospěšných prací. Státní zástupce se proti tomu odvolal, požaduje čtyřleté vězení. Ouřecký vypověděl, že se na Ukrajinu vypravil z vlastní iniciativy poté, co s touto myšlenkou přišel Kratochvíl.
Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.
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21. července 2025