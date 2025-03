Pár oděrek neodpovídá bití, zdůvodnil soud osvobození dalších dozorců z Rýnovic

Dnešní verdikt je pravomocný. „Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž jsou obžalováni stíháni,“ uvedla dnes předsedkyně odvolacího senátu Jitka Tomsová.

Muži ve věku 34 až 56 let byli obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Ve věznici z nich nadále pracuje jen jeden. Dnešní rozhodnutí soudu nechtěli veřejně komentovat.

Státní zástupce Martin Tvrdík zatím neví, zda využije mimořádného opravného prostředku, což je dovolání k Nejvyššímu soudu. „Vyčkám na doručení písemného vyhotovení. Pak zvážím, jaké jsou šance,“ řekl dnes Tvrdík.

Jde o jeden ze šesti případů, ve kterých bylo ze stejných trestných činů obžalováno 15 dozorců z Rýnovic za jednání na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT) od února 2020 do ledna 2021.

Podle obžaloby nezvládali vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu.

Druhý osvobozující rozsudek

Jde o druhý osvobozující verdikt v tomto týdnu. V dalším případě v pondělí okresní soud v Jablonci zprostil obžaloby jiné čtyři bývalé dozorce, pro ně ale není rozsudek zatím pravomocný. Právě oni však již dříve uspěli s dovoláním u Nejvyššího soudu, který dospěl k závěru, že v jejich kauze se v krajním případě mohlo jednat jen o kázeňský přestupek, neboť napadenému vězni nezpůsobili žádnou závažnou újmu.

Zda pondělní a dnešní verdikty soudů v Jablonci a Liberci budou mít vliv i na ostatní kauzy, nechtěl dnes Tvrdík předjímat.

„Já jsem tomu (pondělnímu) vyhlášení rozsudku nebyl přítomen. Nemám ho k dispozici a nerad bych se k tomu vyjadřoval. Nicméně pokud vidíme, jakým způsobem rozhoduje Nejvyšší soud a jakým způsobem je vykládána ta závažná újma, tak lze předpokládat jistý posun v rozhodování soudů v obecné rovině,“ řekl státní zástupce.

Soud neuvěřil vězni

V případě, o němž soud rozhodl dnes, čelila pětice mužů obvinění, že v únoru 2020 vstoupila do cely, tři vězně odvedla a odsouzeného Eugena B. poté fyzicky napadla. Vězeň u soudu uvedl, že ho dozorci opakovaně bili rukama a kopali do něj. Odvolací soud jeho verzi neuvěřil.

„Zásadním způsobem je věrohodnost jeho výpovědi zpochybněna vyjádřením znalce a tím, co vyplývalo z lékařských zpráv,“ uvedla při zdůvodnění soudkyně. Zatímco vězeň měl na těle několik oděrek, podle jeho popisu útoku by musel mít mnohem závažnější poranění. „Zřejmě by tam byla četná zranění od hlavy až po paty, pokud by byl opakovaně napadán kopy a údery ze strany více osob, jak popisoval,“ uvedla Tomsová.

Obžalovaní muži se hájili tím, že prováděli prohlídku cely i osobní Eugena B. poté, co nalezli ukrytý tabák určený pro něj, což bylo v rozporu s předpisy. Podle soudu mohla drobná zranění vzniknout právě při osobní prohlídce, při níž vězeň nespolupracoval.

„Nelze z toho ale učinit nepochybný závěr, že by bylo učiněno jakékoliv násilí, které by překračovalo povolené meze ze strany vězeňské služby,“ dodala soudkyně.