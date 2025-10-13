Ještě před výpovědí svědka Pavla Dovhomilji soudce Jakub Kriebel oznámil, že obžalovaný Luděk Šteffel uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu. Později o ní bude muset rozhodnout soud. Šteffel měl původně podle obžaloby zasahovat do konkrétních zakázek na pražském dopravním podniku. Na místo ho měl dosadit další obžalovaný Matej Augustín.
Jedná se již o čtvrtý pokus o uzavření dohody o vině a trestu v kauze Dozimetr. V dubnu uzavřeli dohodu Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah a od soudu odešli s pokutou. Dalším, kdo se snaží uzavřít dohodu je Pavel Kos, který v prvním týdnu hlavního líčení svou vinu přiznal.
Dovhomilja na začátku své výpovědi uvedl, že většina jeho politických kontaktů pochází z hnutí STAN, přičemž zmínil Petra Hlubučka. Skrze něj se pak podle svých slov seznámil i s Michalem Redlem. Minimálně ze začátku prý nevnímal, že by mu byly zadávány ze strany skupiny nějaké úkoly. Dovhomilja ale příliš konkrétní ve své výpovědi nebyl. Na schůzkách s ostatními členy „uskupení“ se prý řešilo fungování DPP. Svědek uvedl, že byl v kontaktu i s Pavlem Kosem, jehož přezdívku Kosák prý zná.
Na začátku jednání si vzal slovo bývalý náměstek na Magistrátu Petr Hlubuček (dříve STAN). Vrátil se k první fázi hlavního líčení Dozimetru, která probíhala v září, konkrétně se zabýval výpovědí Pavla Kosa, který svou vinu přiznal. Hlubuček označil jeho výpovědi za „zmatené a chaotické“. „Celé mi to přijde jako politický blábol,“ dodal Hlubuček.
Podle státního zástupce Adama Borguly měl Dovhomilja vyvíjet tlak na dalšího obžalovaného Maroše Jančoviče, jehož firma dodávala IT služby pro Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP).
Dovhomilja Jančovičovi podle obžaloby nastínil tři možné scénáře. První počítal s tím, že DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě IT společnost Pavla Dovhomilji. Druhou možností bylo, že Jančovič sice o smlouvu nepřijde, ale „něco z ní nechá“ Dovhomiljově firmě. A třetí scénář měl podle obžaloby spočívat v úplatku pro Michala Redla, považovaného za hlavu celé organizované skupiny – tedy „hodit Redlovi batoh s penězi“, aby smlouva mezi DPP a Uniprog Solutions zůstala zachována.
Podle obžaloby pak Jančovič skutečně předal Michalu Redlovi obálku s 2,5 milionu korun v hotovosti. Peníze si po půl milionu rozdělilo pět lidí, včetně Pavla Dovhomilji.
Jedno přiznání a několikahodinové výpovědi
První dva týdny hlavního líčení v kauze Dozimetr přinesly několik zásadních momentů. Hned v úvodu se k vině přiznal blízký spolupracovník Michala Redla Pavel Kos. Ostatní obžalovaní, kteří dosud před soudem vypovídali, vinu odmítají – včetně bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN). Jeho výpověď se protáhla do dvou jednacích dnů.