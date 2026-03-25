Soud na Slovensku poslal do vazby osobu zadrženou kvůli žhářství v Pardubicích

Autor: ,
  10:07aktualizováno  10:13
Bratislavský krajský soud už v pondělí poslal do předběžné vazby osobu zadrženou v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Uvedl to mluvčí soudu Pavol Adamčiak.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: Policie ČR

32 fotografií

Osoba podala proti rozhodnutí stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Návrh na vazební stíhání podala prokuratura podle Adamčiaka v této věci už v neděli. Další dva obviněné v případu, kteří byli zadrženi v Česku, podle úterního oznámení české policie poslal do vazby Okresní soud v Pardubicích.

Předběžná vazba je na Slovensku součástí vydávacího řízení. Pokud tamní soud první instance rozhodne o vazebním stíhaní zadrženého, ten na rozhodnutí odvolacího soudu čeká ve vazbě.

Slovenská policie v úterý, kdy v souvislosti s kauzou informovala o zadržení jedné osoby na Slovensku, současně uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k jejímu vydání do Česka.

Česká policie zadržené v případu obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.