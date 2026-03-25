Osoba podala proti rozhodnutí stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Návrh na vazební stíhání podala prokuratura podle Adamčiaka v této věci už v neděli. Další dva obviněné v případu, kteří byli zadrženi v Česku, podle úterního oznámení české policie poslal do vazby Okresní soud v Pardubicích.
Předběžná vazba je na Slovensku součástí vydávacího řízení. Pokud tamní soud první instance rozhodne o vazebním stíhaní zadrženého, ten na rozhodnutí odvolacího soudu čeká ve vazbě.
Slovenská policie v úterý, kdy v souvislosti s kauzou informovala o zadržení jedné osoby na Slovensku, současně uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k jejímu vydání do Česka.
Česká policie zadržené v případu obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction.