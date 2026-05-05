Soud může rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti, údržbáři hrozí šest let

Soud se případem začal zabývat v polovině března, na dnešek jej odročil kvůli dalšímu dokazování, případně k vyhlášení rozhodnutí.
Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na sídlišti Na Valtické. Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná.
V úterý u soudu vypovídal také břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO). Podle svých slov nevěděl o tom, že na hřišti jsou neukotvené branky. „Od začátku říkáme, že se nezříkáme odpovědnosti, když se to stalo u nás ve městě. Nedáváme od toho ruce pryč, stavíme se k tomu čelem,“ prohlásil starosta.
Podle jeho výpovědi bylo po tragédii domluvené setkání s rodiči zesnulého chlapce, nakonec si to však matka hocha rozmyslela.
Podle žalobkyně Karen Vanšové muž jako vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav neplnil svoje povinnosti a neučinil opatření, aby na hřišti zajistil ukotvení branek. A to přestože věděl o tom, že na hřišti jsou odstraňována ukotvení branek a že hrozí jejich pád. V důsledku tohoto pochybení podle žalobkyně branka na chlapce spadla, když se na ní při hraní fotbalu zhoupnul.
Ke kontrole branek jsem nebyl způsobilý, hájí se údržbář
Muž vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí. Uvedl však, že za to nenese vinu. Pro Břeclav začal pracovat v roce 2022 a byl prý dělníkem a údržbářem, který dělal, co bylo zrovna potřeba. „Každý den jsem byl úkolován k různým činnostem,“ uvedl.
Nikdy však podle svých slov nedostal pokyn, že má kontrolovat bezpečnost na dětských hřištích. Na ta chodil jen v případech, kdy natíral herní prvky, oplocení, potažmo i brankové konstrukce. Jejich ukotvení ovšem neřešil, protože sám nevěděl, jestli a kde má být branka uchycená. Nebyl k tomu podle svých slov ani způsobilý.
Na druhou stranu sám na kontrolní zprávy o stavu hřišť dával na pokyn razítka, že jsou bez závad. Fyzicky přitom hřiště nekontroloval, ani by podle svých slov nevěděl, co má kontrolovat.
2. května 2024