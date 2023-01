Soud podruhé projedná případ studenta vraždícího mačetou. Promluví i jeho otec

„Totálně mě ponížil, vysmíval se mi, že nic neumím, že nikdy neudělám závěrečné zkoušky, maturitu... Kdyby to udělal osobně mimo třídu, tak to chápu. Ale před celou třídou! Pi*i!“ křičel začátkem prosince zničeně Jaroslav Řehák, když se měl vyjádřit k důkazům, které v síni zazněly.

Později pak ještě z lavice obžalovaných ještě poprosil předsedajícího soudce o doplnění. „Nechtěl jsem být šikanovaný jako na základní škole, kde mě šikanovali kvůli tomu, že jsem zadrhával. Našel jsem si kamarády a šikanoval mě učitel, chápete to, ty vo*e? Učitel mě šikanoval. Já to nechtěl udělat, on mě k tomu vyprovokoval.“

O problémech na škole informovala i Česká školní inspekce, která ve své zprávě uvedla, že škola měla v řadě věcí nedostatky ve vzdělávání. Inspektoři také zmínili, že přestože vedení školy o problémech daného kantora Jana Knaisla se studenty vědělo, nepodniklo žádné kroky k nápravě. Problém podle odborníků mohl být také v tom, že Řehák neměl za kým jít - zástupkyně ředitele je vdova po zavražděném kantorovi.

Promluví otec i odborník

Na konci prvního soudního líčení soudce zmínil, že při dalším setkání promluví studentův otec, kterého si předvolala obhajoba. Mluvit má o problémech se školou SOU Ohradní, se kterou se snažil komunikovat kvůli synově prospěchu, hovory s ředitelem ale nikam nevedly, uvádí zpráva inspekce.

Dostavit se má i odborník, který Řeháka po činu vyšetřil. Podle informací iDNES.cz se snaží obhajoba zmírnit trest, a to skrze překvalifikování činu z vraždy na zabití. I tak je ale jasné, že devatenáctiletý student učiliště zamíří do vězení.

Ihned po útoku se opět ozvaly hlasy z učitelské komunity, která žádala po zvýšení ochrany kantorů. Žádali, aby stát pedagogické pracovníky vedl jako úřední či chráněné osoby.

Proti tomu je ale v současnosti ministr školství Vladimír Balaš, v rozhovoru pro iDNES.cz řekl: „Zatím bych počkal. Kdybychom každý ojedinělý případ měli řešit změnou legislativy, tak by to bylo špatně. Autoritu si musí učitel získat úplně někde jinde. I já mám zkušenost tohoto typu, měl jsem několik opravdu agresivních studentů a nějak jsem si s tím poradil. Ale že bych se domáhal speciální ochrany, tím si nejsem jistý,“ uvedl s tím, že pokud by po tom učitelé volali, diskuzi by se nebránil.

Zvýšení bezpečnosti nebyl nakloněný ani jeho předchůdce Petr Gazdík, bezprostředně po útoku iDNES.cz sdělil, že zavádění bezpečnostních rámů či posílených hlídek ve škole by nás posunulo blíže k Americe a prozatím k tomu nevidí důvod. Argumentoval při tom výrazným zvýšením nákladů.