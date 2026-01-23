Vinen z korupce. Soudce Elischer se dozví výši trestu

Autor: ,
  11:00
Soud v pátek uznal soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera i napodruhé vinným v jeho korupční kauze. Výši trestu teprve oznámí. Verdikt není pravomocný. Lze tedy předpokládat, že se Elischer, který vinu trvale odmítá, znovu odvolá. Z pátečního vyhlášení rozsudku se omluvil.
Soud začal znovu projednávat případ soudce Ivana Elischera, který čelí obžalobě...

Soud začal znovu projednávat případ soudce Ivana Elischera, který čelí obžalobě z korupce. (26. února 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Soud zasedl k vynesení rozsudku v kauze soudce pražského vrchního soudu Ivana...
Soud zasedl k vynesení rozsudku v kauze soudce pražského vrchního soudu Ivana...
Soud zasedl k vynesení rozsudku v kauze soudce pražského vrchního soudu Ivana...
Soud zasedl k vynesení rozsudku v kauze soudce pražského vrchního soudu Ivana...
15 fotografií

Státní zástupce pro něj žádal devítileté vězení a peněžitý trest.

Obžaloba ho viní z toho, že se nechal nejméně v letech 2013 až 2016 uplácet od vietnamské komunity, aby u vrchního soudu ovlivňoval drogové kauzy.

Vedle přijímání úplatků mu klade za vinu i zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněný přístup do počítačového systému. Ke stěžejním důkazům patří odposlechy.

Pětašedesátiletý soudce trvá na tom, že původ peněz nalezených v jeho kanceláři uspokojivě vysvětlil. Podle něj to byly úspory, nikoliv úplatky. Poukázal i na to, že žádný z kolegů v jeho senátu neuvedl, že by je nějak ovlivňoval v jejich rozhodování.

Obžalobě čelí rovněž Elischerův známý Nguyen Quoc Hung, který ho podle státního zástupce navedl k trestné činnosti, a další dva muži a dvě ženy vietnamské národnosti. Soud je v pátek shledal vinnými všechny.

Pražský městský soud obdržel obžalobu v roce 2019. O dva roky později Elischera nepravomocně potrestal devíti lety vězení. Odvolací Vrchní soud v Olomouci však tento verdikt zrušil s tím, že soudní řízení provázely podstatné vady a že existují pochybnosti o správnosti skutkových zjištění.

V novém hlavním líčení musel městský soud znovu provádět veškeré důkazy. Elischer na tom po změně ve složení soudního senátu trval. Do pravomocného skončení stíhání nesmí Elischer soudit a pobírá polovinu svého platu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.