Česko neporušilo práva soudců, když jim sáhlo na platy, rozhodl Štrasburk

ESLP posuzoval šest stížností, které podali soudci obecných soudů. Ti tvrdili, že v letech 2011 až 2014 opakovaně docházelo ke snížení platové základny pro soudce z trojnásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře na 2,5násobek a později na 2,75násobek. Případně se tato základna stanovila fixní částkou.

Ústavní soud (ÚS) úpravy opakovaně zrušil s odůvodněním, že byly protiústavní. V nálezu z roku 2014 ÚS však uvedl, že na základě absence rektroaktivních účinků nálezu nevzniká nárok na zpětné doplacení rozdílu v platech.

Argumenty soudců usilujících o dorovnání platů ve čtvrtek odmítl také ESLP. Podle něj české soudy svá rozhodnutí adekvátně odůvodnily. „Tato rozhodnutí plně respektovala dosavadní plenární nálezy Ústavního soudu v dané oblasti, v nichž pečlivě objasnil, proč i v případech zrušení právní úpravy soudcovských platů platí obecné pravidlo, že takový nález má účinky pouze do budoucna,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.

ÚS dříve argumentoval, že zpětné doplacení platů by představovalo významný a nepředvídatelný zásah do státního rozpočtu, a navíc by se týkalo i období, kdy se Česko nacházelo ve finanční krizi. Na to poukázal i štrasburský soud.

„Dále zdůraznil, že nic nenasvědčuje závěru, že by namítaná opatření ovlivnila způsobilost českých soudců, včetně stěžovatelů, vykonávat svou profesi nezávisle a nestranně, nebo že by představovala ohrožení jejich živobytí. Zmínil také, že i navzdory snížení předmětného koeficientu průměrné měsíční soudcovské platy v letech 2011–2014 kontinuálně rostly,“ zmínilo ministerstvo.

Někteří stěžovatelé namítali také platovou diskriminaci ve srovnání se zaměstnanci státní správy, zejména s náměstky ministrů, řediteli odborů a dalšími úředníky ve vysokých pozicích na ministerstvech. K tomu štrasburský soud sdělil, že nelze srovnávat situaci vyšších státních úředníků, kteří v dané době podléhali režimu zákoníku práce, a soudců. Soudcům totiž na rozdíl od ostatních české právo přiznává jedinečné postavení včetně nároku na setrvání ve funkci do dosažení věku 70 let.

Rozsudek není konečný. Stěžovatelé mohou do tří měsíců požádat o postoupení věci velkému senátu soudu.

Debaty o faktickém zmrazení soudcovských platů se vedou i nyní, a to v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v květnu zástupcům justice sdělil, že stát uvažuje o zásahu do jejich platové základny v příštím roce. Také v této souvislosti se hovořilo o tom, že někteří soudci by se mohli bránit žalobami.

ÚS se politickými zásahy do výše platů soudců v minulosti zabýval opakovaně, o dalších podáních ještě bude rozhodovat. Formuloval názor, že materiální zabezpečení patří ke garancím soudcovské nezávislosti. Vláda nemůže s platy soudců zacházet zcela volně a podle aktuálních rozpočtových potřeb. Na druhou stranu, některé zásahy do platů soud uznal jako možné a důvodné, například právě po ničivých povodních.

Stát zmrazil platy soudců, státních zástupců a ostatních ústavních činitelů v roce 2021 i 2022. U soudců tehdy základna klesla ze 106 986 korun na 100 872 korun. Letos jsou platy opět vyšší, počítají se podle standardního mechanismu a k 1. lednu vzrostly zhruba o 12,7 procenta, přičemž razantní zvýšení souviselo právě s dlouhodobým zmrazením. Nejnižší měsíční hrubý plat soudce tak překročil 100 tisíc korun.