Za vyhození Ukrajinců z vozu dostal tramvaják 200 hodin prací a převýchovu

Obvodní soud pro Prahu 10 ve středu uložil řidiči tramvaje 200 hodin obecně prospěšných prací za loňský únorový konflikt s ukrajinským párem. Dále musí obžalovaný Daniel Bejvl absolvovat program sociální převýchovy a poškozenému páru uhradit 55 tisíc korun jako odškodné. Podle nepravomocného verdiktu se dopustil výtržnictví, nikoliv hanobení národa, jak tvrdila obžaloba.
„Pan obžalovaný nezvládá určité mezní situace, je to jako přes kopírák,“ konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 Petr Kacafírek v narážce na to, že na řidiče a jeho hrubé nadávky si v minulosti stěžovali i jiní cestující.

„Společenská škodlivost ale není v tomto případě taková, aby to bylo kvalifikováno jako hanobení národa,“ pokračoval s tím, že řidičovy projevy nebyly hrubě urážlivé.

Bejvl nesouhlasí ani s popisem skutku, ani s právní kvalifikací. Proti verdiktu se však zatím nikdo neodvolal. Obhajoba i obžaloba si ponechaly lhůtu pro případné podání.

Incident se stal loni 27. února v tramvaji číslo 7. Ukrajinský pár v ní cestoval se svým dvouletým vnukem, který několikrát udeřil do kabiny řidiče a poskakoval obutý po sedadle. Řidič k trojici na zastávce Vršovické nádraží došel a vyčetl jí, že „zasvinili tramvaj“.

Když si podle jejich řeči dovodil, že jsou z Ukrajiny, vyzval je mimo jiné opakovaně, ať vypadnou ven, nebo zavolá policii. Použil i sousloví „zasr... Ukrajinci“ a sdělil jim, že nemají právo být v této zemi. Podle rozsudku také udeřil třiašedesátiletého muže pěstí do krku, a když dvojice vystoupila a fotila si ho, pohrozil jí tyčí na výhybky.

Třicetiletý Bejvl ke konfliktu uvedl, že se snažil zajistit bezpečnost a plynulost provozu. Tvrdí, že si s cestujícím příliš nerozuměli kvůli jazykové bariéře, muž ale odmítal přemístit dítě ze sedadla do kočárku.

Řidič rovněž trvá na tom, že mu cizinec vulgárně nadával a že mu řekl, že je nemá právo vyhazovat z tramvaje. Své vlastní následné výroky Bejvl označil za osobní zkrat. Zároveň popřel, že by muže udeřil a že by mu hrozil tyčí. Z videozáznamu je patrný pohyb Bejvlovy paže směrem k muži.

„Moje neprofesionální chování určitě nebylo na místě. Skutku lituji jako občan České republiky i jako zaměstnanec dopravního podniku, kterému jsem svým chováním způsobil nemalé škody,“ prohlásil Bejvl v závěrečné řeči.

„Nejsem žádný rasista, nemám problém s Ukrajinci nebo Romy. Pocházím z Chomutova, kde je společnost trošku smíšená, a jistě nemám potřebu mít výroky proti různým rasám,“ dodal. Uložený trest následně komentovat nechtěl.

U soudu vypovídali poškození, svědek incidentu a Bejvlův nadřízený. Státní zástupce mimo jiné uvedl, že na Bejvla za dva roky přišlo osm stížností od cestujících.

Podle Bejvlova obhájce je ukrajinský pár nevěrohodný, protože měnil výpověď, a jeho motivací bylo získání odškodného. Advokát žádal, aby soud jeho klienta osvobodil. Oproti tomu státní zástupce navrhoval pro řidiče vedle převýchovného programu také pětiměsíční podmíněný trest odnětí svobody.

Podle soudce je ale trest obecně prospěšných prací uložený v horní polovině sazby přiléhavější. „Pan obžalovaný dosud nebyl trestán a je to mladý, zdravý člověk, který je schopen fyzicky pracovat,“ vysvětlil.

Videozáznam části incidentu se krátce po události objevil na sociálních sítích, chování řidiče kritizovali mnozí politici i zástupci Prahy. Bejvl se poté s pražským dopravním podnikem dohodl na ukončení pracovního poměru.

