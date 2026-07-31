Okresní soud Plzeň-město ve čtvrtek potrestal čtyřiatřicetiletého muže z Mongolska podmínkou se zkušební dobou na 42 měsíců. Soudkyně schválila dohodu o vině a trestu, který obžalovaný uzavřel se žalobcem. Polehčující okolností mu bylo, že se ke všemu přiznal a svého jednání litoval. O případu informoval server Novinky.cz.
Podle spisu docházelo k psychickému i fyzickému týrání nejméně od srpna 2020 až do letošního ledna v plzeňském bytě, kdy si muž vynucoval absolutní poslušnost. Manželku slovně urážel a ponižoval.
„Opakovaně ji napadal. Udeřil ji pěstí do obličeje i těla. Strkal do ní, že padala na různé předměty a nábytek. Silně ji tahal za ruce i rdousil,“ líčil státní zástupce Libor Řeřicha.
Cizinec se krutě choval i k nevlastnímu synovi, jemuž nadával a mlátil ho bičem za jakýkoliv prohřešek. Školák dostával za špatné známky, nevhodné oblečení, nedostatečnou péči o sourozence nebo domácnost. Rdousil ho, mlátil polenem do nohou, když odmítl jet kempovat s matkou a bratrem.
Tyran používal bič i na svého vlastního syna, jehož i fackoval. Fyzicky ubližoval rovněž vlastní dceři. „Bouchal ji do hýždí a čela. Když nechtěla jíst, chytil ji za ústa a jídlo jí nacpal do pusy,“ citovala soudkyně.
Žena z Mongolska násilí v rodině zlehčovala. V přípravném řízení policistům řekla, že v jejich rodné zemi je popsaný postup běžný, a to především u nevlastního syna.
Cizinec se nicméně před soudem kál. „Vychovával jsem děti podle svých zásad. Neznal jsem české zákony,“ zdůvodňoval muž své jednání. „Teď už budu vše respektovat a snažit se být nejlepším otcem,“ slíbil.
Na celou rodinu dohlíží probační a mediační služba, orgán sociálně-právní ochrany dětí i státní zastupitelství.