Soka chtěl vyhodit z balkonu. Za řádění na ubytovně dostal recidivista 17 let

„Pokud obžalovaný dokáže připustit, že něco nezvládl a prohlásí vinu, mělo by se to projevit i ve výši trestu,“ uvedl soudce Miroslav Mucha. Dodal, že při výši trestu senát zohlednil i to, že šlo o pokus.

Podle rozsudku sedmatřicetiletý odsouzený v pokoji ostravské ubytovny loni v listopadu napadl svou bývalou družku a další dva muže. „Motivem byla žárlivost a snaha o stažení trestního oznámení pro loupež,“ uvedla státní zástupkyně Barbora Zajícová. Dva z napadených proti němu v případě loupeže vystupovali jako svědci.

Jednoho z mužů se Studnička pokusil vyhodit z balkonu v sedmém patře. Tedy z výšky okolo 20 metrů. Napadený se ale dokázal ubránit. Druhého zbil tak, že má doživotní následky a momentálně se o sebe nedokáže postarat. Přestal mluvit, nedokáže se pohybovat. Podle soudu jej bil pěstmi, kopal a dupal po něm. Útok vedl hlavně na hlavu a trup.

„Je mi to líto. Ve výkonu trestu chci co nejdříve začít pracovat, abych mohl nahradit způsobenou škodu,“ řekl. Podle rozsudku musí zaplatit pojišťovně přibližně půl milionu za léčbu těžce zraněného muže. Tomu má navíc za duševní útrapy a bolestné zaplatit více než 1,3 milionu korun.

Studnička má za sebou už 13 trestů. Většinou šlo o krádeže či loupeže. Jednou byl odsouzen za znásilnění a týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Aktuální trest dostal za pokus o dvojnásobnou vraždu, vydírání, porušení domácí svobody a výtržnictví.