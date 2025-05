Pětašedesátiletý Vlastimil Nekl plánoval unést developera, jenž patří mezi stovku nejbohatších Čechů. Za přípravu trestného činu zbavení osobního svobody hrozilo Neklovi 8 až 16 let vězení.

Muž se domáhal osvobození – podle něj šlo jen o řeči, které nemyslel vážně. Justice ale konstatovala, že k přípravě únosu činil konkrétní kroky a hledal komplice. Usvědčily ho mimo jiné odposlechy.

Nekl se přípravou činu zabýval skoro rok. Má problémy s chůzí, a právě kvůli svému zdravotnímu stavu potřeboval spolupachatele, kteří by únos provedli. Vyhlédnutí lidé předstírali, že na spolupráci přistupují, ve skutečnosti z ní ale měli obavy, takže realizaci plánu oddalovali.

Předchozí Neklovy zločiny se staly v Srbsku v letech 1998 a 1999, domluvil se na nich předem s komplici ze Slovenska. V jednom případě zavraždili řidiče turistické kanceláře a dalšího muže, aby získali autobus, který pak prodali.

Při další výpravě do Srbska Nekl se spolupachatelem zavraždili řidiče kamionu i jeho spolujezdce, opět ve snaze získat peníze prodejem vozidla. Za podíl na čtyřech vraždách poslaly srbské soudy Nekla do vězení na 40 let. Po přesunutí do české věznice se muž dočkal snížení trestu na 25 let, před čtyřmi lety byl pak podmíněně propuštěn.

Z oslovených kompliců čelí obžalobě Zbyněk Rozsypal, který na Neklův pokyn založil čtyři bankovní účty. Krajský soud v Liberci mu původně uložil jen roční podmínku za porušení zákazu pobytu, protože se podle soudního senátu nepodařilo prokázat, že Rozsypal věděl, že účty mají sloužit k přijetí výkupného. Státní zastupitelství pro muže žádalo 9,5 roku vězení. Vrchní soud dnes tuto část kauzy vrátil k dalšímu dokazování ohledně mužovy možné viny.