Podmínka pro sexuologa Weisse za smrtelnou dopravní nehodu platí, potvrdil soud

TÁBOR Odvolací soud v Táboře potvrdil podmíněný trest sexuologovi Petru Weissovi za to, že před dvěma lety způsobil dopravní nehodu. Na její následky zemřeli otec s dcerou. Táborský soud uložil Weissovi podmíněný trest dva roky a šest měsíců s odkladem na tři roky. Soudy se tragickou událostí zabývají už déle než rok.

„Neshledali jsme důvod pro napadení rozhodnutí okresního soudu v Pelhřimově,“ uvedla ve čtvrtek v odůvodnění předsedkyně senátu táborského soudu Jitka Roubíčková. Weiss rovněž musí zaplatit 200 000 korun jako nemajetkovou újmu manželce a matce obětí nehody.



Nehoda se stala 16. září 2016 na Pelhřimovsku. Weiss jel ve voze Jaguar od Rynárce po silnici třetí třídy směrem k obci Houserovka. Při projíždění zatáčkou nezvládl řízení a pravými koly se dostal vpravo mimo silnici. Pak přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním autem Ford Focus. Pětapadesátiletý řidič zemřel na místě, jeho pětadvacetiletá dcera cestující na zadním sedadle, která nebyla připoutaná, podlehla těžkému zranění o dva dny později v nemocnici. Těžce zraněna byla i devětačtyřicetiletá řidičova manželka na předním sedadle.



Podle posudků znalců by následky střetu nebyly tak tragické, pokud by mladší žena na zadním sedadle byla připoutána. Pravděpodobně její náraz do předního sedadla kromě jiného způsobil řidiči odtržení aorty, na což zemřel. „Částečné spoluzavinění je proto i na straně poškozené,“ řekla ve čtvrtek soudkyně.



„Chci opět vyjádřit hlubokou lítost nad touto tragédií,“ uvedl ve čtvrtek Weiss. Podle obhajoby nebyla nehoda trestným činem. Případ řešil poprvé pelhřimovský okresní soud loni v říjnu. Po odvolání se věc dostala před táborský soud, který letos v březnu událost vrátil k doplnění listinných důkazů zpět do Pelhřimova. Tam soud v srpnu opět vyhlásil rozsudek, ale obě strany se odvolaly k vyšší instanci.