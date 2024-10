Soud poslal do vazby lékaře viněného z vraždy, přivezli ho v neprůstřelné vestě

Eskorta přivezla obviněného muže před třináctou hodinou, na sobě měl neprůstřelnou vestu, spoutaný byl na rukou a nohou. Vazební jednání trvalo dvě hodiny. Poté byl obviněný lékař převezen do vazební věznice na Borech.

Podle soudce existuje důvodná obava, že by se obviněný opakovaně dopouštěl trestné činnosti a že by mohl utéct nebo se skrývat.

„Podle mého názoru si uvědomuje, co udělal. K tomu se ale budou muset vyjádřit další znalci, jaký byl jeho psychický stav v době, kdy se mělo stát to, z čeho je obviněný,“ řekl soudce Boris Valový s tím, že obviněný muž projevil lítost.

„Je to obrovská tragédie. Je to inteligentní člověk. To znamená, že to není člověk, kterému by bylo všechno jedno. To asi mluví za vše, co to znamená,“ odpověděl advokát Zdeněk Turek na otázku, jak reagoval jeho klient na uvalení vazby.

Obviněný lékař podle něj během vazebního jednání nevypovídal, odkázal se na to, co uvedl v přípravném řízení.

Turek se také vyjádřil k otázce, jak těžký případ to pro něj je. „Všichni advokáti jsou jenom lidé. Na druhou stranu každý má právo na právní pomoc. Musíte to vnímat jako určité poslání, to znamená maximálně pomoct klientovi, mantinely jsou dané orgány činnými v trestním řízení,“ vysvětlil advokát s tím, že obviněnému lékaři byl přidělen.

Kriminalisté muže v úterý obvinili ze tří trestných činů – vraždy, pokusu o vraždu a znásilnění. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest.

Vražda a pokus o ni

Policisté přijali oznámení o násilném trestném činu v neděli. V průběhu večera pak vyšlo najevo, že se jednalo o vraždu a pokus o vraždu.

„Těch se měl dopustit čtyřicetiletý muž, který v přesně nezjištěnou dobu, nejméně od pátku do neděle, vstoupil do bytu v Plzni, který užívala poškozená osmadvacetiletá žena, s úmyslem ji usmrtit. Zraněním, které jí způsobil, pak přivodil její smrt. Poté v bytě v Třemošné, kde měl domluvenou schůzku se sedmatřicetiletou ženou, zde napadl i ji,“ popsala Brožová.

Lékaře, který byl podezřelý z obou skutků a který se pokusil o sebevraždu, při násilném vstupu do bytu v Plzni na Vinicích zadrželi policisté zásahové jednotky. Záchranáři ho transportovali do nemocnice, ženě už pomoci nedokázali.

Podle zjištění MF DNES lékař pracoval v Domažlické nemocnici jako primář. Se zavražděnou ženou se znal, byla také lékařkou, pracovala v plzeňské fakultní nemocnici. Policie na místě vraždy zajistila sekeru a nůž.

Druhou ženu v bytě ve Třemošné svázal do kozelce a brutálně znásilnil.

