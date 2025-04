Soud vynese rozsudek v kauze Via Chem. Podnikateli Sisákovi hrozí přes deset let

mul Matyáš Müller Autor:

7:01 , aktualizováno 7:01

Krajský soud v Praze by měl v pátek vynést rozsudek v kauze Via Chem Group. Skončilo u něj pět firem a 15 lidí včetně podnikatele Petra Sisáka, kterého žalobce viní z poškození věřitele, zasahování do nezávislosti soudu či legalizace z výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu přes 10 let za mřížemi a vysoký peněžitý trest.