Kdyby mohl, vraždil by dál. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Podle soudce Petra Mráky je obžalovaný vinen. Chlapec do prodejny Action vstoupil už s nožem. První oběti zasadil 26 ran, pět měla na hlavě, další na krku, trupu a horních končetinách, z nichž sedm bylo potenciálně smrtících.
Z výčtu zadržených věcí, které propadnou státu, vyplývá, že obžalovaný použil k útoku kuchyňský a steakový nůž. Celkem tři nože si přinesl z domu, čtvrtý vzal přímo v prodejně.
Obžalovaný musí také zaplatit pozůstalým po obětech celkem 19 milionů korun. Necelý milion soud přiznal také pojišťovnám jako náhradu škody.
Soud svým verdiktem nevyhověl obhajobě, která navrhovala pouze uložení detence. „Možná je soud staromilský, ale po zločinu musí nastat trest a po těžkém zločinu těžký trest,“ podotkl předseda senátu Mráka.
Rozsudek je nepravomocný, strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
V deseti s matkou sledoval dokumenty o vrazích
Podle soudce se chlapec učil pekařem, ale od září 2023 až do února 2025 vlastně nic nedělal. Měl nastoupit do učení, ale hned první den přišel pozdě, a pak už tam nechodil.
Jeho zábavou bylo sledování televize a počítačové hry. Nic nedělal. Matka a její přítel ho opakovaně vyzývali, aby nastoupil na brigádu, ale on to odmítal a tvrdil, že do osmnácti let ho musí živit. Měl přitom zvrhlé násilné fantazie a sny a také potřebu vyřešit konflikt s matkou a přítelem, kteří žádali nástup na brigádu, což rezolutně odmítal.
Uváděl, že nejradši hraje Call of Duty a jiné střílečky. Sledoval také krvavé horory, ale říkal, že mu nešlo ani tak o horor, ale o to, jak tam lidé umírají. Jak soudce zmínil, chlapec řekl, že už od deseti let ho napadá, že by mohl někoho zabít. Říká, že mu jde o lidi, ne o zvířata. Čím víc cítí stresu a problémů, tím se to hromadí.
Bavil se sledováním dokumentů o masových vrazích, sériových vrazích. Jako desetiletý takové pořady sledoval s maminkou. Ke covidu říkal, že je to dobrá věc, snižuje počet lidí, protože „je nás moc“. Tehdy mu přitom bylo asi 13 let.
„Od mala jsem chtěl být špatný, být špatný je originální, být zlý je zábavnější,“ citoval soudce mladíkova slova.
Obžalovaný si podle spisu zjišťoval, kde na krku najít víc krve nebo jak sestrojit bombu. Jeho oblíbený zpěvák byl Řezník, jeho hudbu poslouchal od deseti let. Poté soudce citoval názvy písniček a úryvky textů, třeba „jakmile jednou vstanu, tak už vraždit nepřestanu“ a další. Divil se tomu, že takovou hudbu poslouchal desetiletý kluk.
„Je s podivem, že takováto produkce je veřejně přístupná. Zcela nepochybně to, čím se zabýval bez jakéhokoliv omezení, mělo vliv na rozvoj jeho osobnostních rysů,“ uvedl Mráka.
Vymyslel, že podřízne člověka
Podle spisu žil mladík poslední dobou sám bez matky. Už v podvečer před vraždou se rozhodl, že někoho zabije, ještě nevěděl koho. Kuchyňský nůž si předtím nabrousil, okolo 19. hodiny odešel ven s cílem někoho zabít.
„Když jsem odešel, bylo mi jedno, kdo to bude, ale pak mi došlo, že když to bude holka, bude to snazší. Potkal jsem jen chlapy, netroufl jsem si na ně. Vhodní lidé byli na nádraží, ale nebyli sami,“ sdělil mladík na policii.
„Vymyslel jsem plán, že půjdu do Actionu a podříznu jednoho člověka a pak počkám na policajty. Pak jsem to změnil, že budu bodat. Vybral jsem si ji, protože byla menšího vzrůstu, byla hubená a byla šance, že nůž projede skrz na skrz. Po několika bodnutích jsem si všiml, že nůž nedokáže zajet dost hluboko, proto jsem vytáhl další nůž z kapsy.“
Ráno pak skutečně přišel do prodejny, nejprve chvíli vybíral zboží, pak se jedné prodavačky zeptal, kde jsou nože. Vybral si jeden, pak další, tedy už celkem čtvrtý, protože byl větší, než který si přinesl z domova. Tím pak útočil.
„Pohyboval se po prodejně a simuloval v podstatě nákup,“ uvedl soudce. Poté pozoroval přes regál poškozenou. „Je evidentní, že čekal pouze na to, až poškozená na tom místě bude sama,“ dodal soudce.
Po patnácti sekundách přestal napadat první oběť, protože další žena si všimla, co se děje, a volala, on k ní přiběhl a zezadu ji napadl. Pak se vrátil zpět k první oběti a pokračoval v útoku. Když skončil, utíkal zadním vchodem z prodejny.
Podle znalců tedy druhou ženu napadl kvůli tomu, aby mohl dokončit první čin, který si naplánoval.
Má nutkání znovu vraždit
Na začátku března při pohovoru s psycholožkou, tedy dva týdny po útoku, uvedl, že má zase nutkání vraždit. Později se ptal, jestli je ve vězení někdo, kdo má na svědomí více vražd. Řekl, že spácháním činu se mu ulevilo.
Odborníci v jeho počítači zjišťovali, co si vyhledával. Zjišťoval třeba, jak vyrobit bombu pomocí skleněného demižonu, kde koupit mačetu nebo pouta.
Na internetu vyhledával i jiné prodejny a dokonce základní a mateřskou školu. Odborníci nevyloučili, že by v budoucnu mohl přejít z mladých dívek klidně i na děti nebo na muže.
Podle znalců u něj nelze v současnosti dosáhnout změny postojů, protože je sám se sebou spokojený. „Kdyby mohl, dál by vraždil. Ochranu okolí lze v současné době zabezpečit pouze detencí,“ citoval soudce z posudku znalkyně. Další znalkyně uvedla, že mladík rozpozná závažnost konání, ale není ochoten respektovat morální a právní normy.
„Chybí lítost, zato má touhu pokračovat“
Soud doposud projednával vraždy prodavaček po tři dny za zavřenými dveřmi. Na obžalovaného se totiž vztahuje ochrana mladistvých, takže nelze zveřejnit jeho jméno ani podobu.
Státní zástupkyně Lucie Žabková žádala pro chlapce trest při horní hranici snížené sazby, která je u mladistvých 5 až 10 let vězení, a k tomu zabezpečovací detenci, navrženou znalci.
Podle Lucie Žabkové je případ mladistvého vraha výjimečný nejen tím, že takto mladých a závažných pachatelů je málo.
„Výjimečnost případu umocňuje to, že šance na resocializaci je u něj extrémně nízká pro jeho přístup k celé věci. Má absolutní absenci jakékoliv lítosti a touhu do budoucna pokračovat v tom, co udělal,“ řekla Žabková.
Senát žádala, aby trest nepodkročil devět let. Jakmile si ho mladík odsedí, ihned se přesune do detence, bez možnosti podívat se na svobodu.
„Detenční zařízení má mladistvého připravit na výkon ochranné léčby, ta je režimovou záležitostí. On musí respektovat a být ochoten prodělávat nějaký režim, podvolovat se nějakým pravidlům. K tomu nyní není ochoten,“ dodala státní zástupkyně s tím, že detence není časově omezená. U dospělých se důvod trvání přezkoumává každý rok.
Nesvěřoval se
Motiv činu podle žalobkyně souvisí s mladíkovou chorobou, agresivním sadismem. Nemoc v něm vyvolala touhu zabíjet a být při tom úspěšný. Zvolil si proto náhodně dvě ženy, u nichž očekával svou převahu.
K tomu se u něj rozvinula ještě smíšená porucha osobnosti. Chlapec se nikomu nesvěřil, varovné signály nebyly podle znalců před činem rozpoznatelné.
Mladík se k činu přiznal v přípravném řízení. Před soudem chtěl učinit prohlášení viny, ale soudce ho nepřijal a při dokazování vyslechl znalce z oboru psychologie, psychiatrie a sexuologie.
Obžalovaný před soudem poprvé promluvil až při své závěrečné řeči. Podle Žabkové pouze řekl, že je připraven s tím (sexuálním sadismem) něco dělat, ale zatím neví jak.
Jednu bodal v prodejně, druhou v zázemí
Šokující útok se odehrál 20. února ráno po otevření prodejny Action v obchodní zóně u Labe v Hradci Králové.
Jednu ženu útočník podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Vícečetným bodným zraněním i přes zásah lékařů obě podlehly.
Podezřelého policie zadržela krátce po činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj vyšly negativně. Podle znalců byl mladík v době útoku příčetný.
20. února 2025