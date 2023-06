Za brutální vraždu pětitýdenního syna dostala žena 18 let vězení

“Čin byl spáchán zvlášť surově. Útok byl masivní a i jednotlivé prvky útoku, dušení či topení, mohly vést samy o sobě ke smrti, čehož si musela být vědoma,“ vysvětloval soudce Eduard Ondrášek, jenž zároveň vyloučil, že by čin spáchal některý ze sourozenců (10 a 5 let) usmrceného.

Soud se tak ztotožnil s návrhem státní zástupkyně Michaely Šokové, a to i přes to, že obžalované hrozil trest až dvaceti let za mřížemi, případně i doživotí.

„Podmínky pro udělení výjimečného trestu nebyly naplněny,“ sdělil Ondrášek. „Podle znalců není případné znovu začlenění odsouzené do společnosti ideální, avšak ani nemožné. Proto se soud rozhodl takto,“ doplnil.

Odsouzená podle krajského soudu loni v říjnu napadla vlastního kojence, protože nedokázala ztišit jeho pláč. Škrtila jej, topila ve vodě a se střední intenzitou ho uhodila do hlavy. Byla i v podmínce za řízení v opilosti.

„Jedná se o jeden z nejzávažnějších činů, který český právní systém zná,“ řekla Šoková.

Svého činu nelitovala

Podle jejích slov neměl její čin žádné polehčující okolnosti. Matka pobírala adekvátní dávky, měla ubytování, stejně jako zařízený úklid.

„Své děti miluji a dal bych cokoliv za to, abych mohla být s nimi,“ nechala se včera před soudem slyšet obviněná.

„Vztah k dětem, o kterém se nás snaží přesvědčit, nebyl vůbec potvrzen. Své mateřské povinnosti delegovala na ostatní lidi ze svého okolí, sousedku či desetiletého syna,“ namítla Šoková.

Podle soudce Ondráška navíc svého činu zvlášť nelitovala. „Plakala jen, když mluvila o svém dětství. Ale když se předčítala obhajoba, nepůsobila vůbec rozrušeně,“ pravil. „Nepozorovala jsem žádnou lítost,,“ přidala se Šoková.

Matka podle znalkyně trpí poruchou osobnosti

Soudní znalkyně v oboru psychologie Kateřina Vinklárková dodala, že je matka neempatická a trpí poruchou osobnosti.

„Ta však neovlivňuje její rozhodování. Stejně jako alkohol. V době činu měla maximálně jednu promili, což nemá principiální vliv na rozlišovací schopnosti,“ řekla Vinklárková.

U soudu svoji výpověď častokráte měnila. V původní verzi policistům tvrdila například, že před činem vypila čtyři piva či že kojence omylem praštila hlavičkou do dveří.

„Výpověď byla účelová, ve snaze vykreslit se lépe nebo více opile,“ uvedl Ondrášek. Patolog Marek Vitovják následně vyloučil, že by sebevětším bouchnutím hlavy o dveře by vznikla taková zranění.