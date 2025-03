Sekáčkem a nožem zasadil družce 41 ran, dostal výjimečný trest 23 let vězení

Soud při vynesení rozsudku za přitěžující okolnost označil to, že počáteční fázi jeho útoku byly přítomné i jejich dvě děti. Dnešní verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Součástí dnešního rozsudku je, že obžalovaný by měl svým dětem a dalším pozůstalým po zavražděné ženě zaplatit jako náhradu nemajetkové újmy přes osm milionů korun plus úroky z prodlení. Pozůstalí žádali zhruba o milion více. Navíc by měl obžalovaný uhradit ministerstvu spravedlnosti 400 tisíc korun, které vyplatilo jako peněžitou pomoc dětem zavražděné ženy.

Podle obžaloby muž předloni 22. prosince mezi 9:30 a 10:30 po předchozí hádce napadl svoji družku v jejich bytě v dětském pokoji. Nejprve jí nožem dlouhým 33 centimetrů zasadil 25 bodných a bodnořezných ran a pět řezných ran do hlavy, hrudníku, zad, rukou či stehna. Když mu nůž z ruky vytrhla jeho matka, došel si do kuchyně pro osmadvacet centimetrů dlouhý sekáček na maso.

„S tímto se vrátil do dětského pokoje, kde ležící a v té době ještě živé poškozené zasadil 11 sečných ran do pravé části hlavy a levé horní končetiny,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Petra Pazderková. Bezprostřední příčinou smrti ženy, která si podle Pazderkové musela plně uvědomovat, že umírá a nemá možnost úniku, byl úrazový šok v kombinaci se vzduchovou embolií.

„Co jsem udělal, byl neomluvitelný zkrat, a nikdy si to neodpustím,“ uvedl dnes obžalovaný u soudu. Řekl, že je mu líto svých dětí, které připravil o maminku, i rodiny zavražděné.