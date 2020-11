Soud vyhověl kasační stížnosti České Televize ve sporu s Unií obhájců

Praha Česká televize (ČT) uspěla s kasační stížností ve sporu s Unií obhájců, která po veřejnoprávním médiu žádala informace o hostech pozvaných do diskusního pořadu. Městský soud v Praze v létě televizi nařídil, aby údaje poskytla.

ČT ale nevyhověla a ocitla se kvůli tomu v exekuci. Nejvyšší správní soud (NSS) nyní rozhodl, že žaloba neměla směřovat na televizi, ale na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). O výsledku kasační stížnosti v pátek informoval server Česká justice.



Unie obhájců se na televizi obrátila v roce 2017 a podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádala ve čtyřech dotazech údaje k vyváženosti Otázek Václava Moravce týkajících se justičních témat.

Unie se ptala mimo jiné na to, kolikrát byl do pořadu od počátku roku 2012 pozván státní zástupce, kolikrát soudce a kolikrát advokát. Zajímalo ji také, kolikrát byli hosty pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a předseda České advokátní komory či jiný reprezentant této stavovské organizace.



Odpověď ČT unii neuspokojila a případem se začal zabývat soud. Pražský městský soud letos v srpnu konstatoval, že na odmítnutí odpovědi u dvou dotazů neměla ČT právo a že u dalších dvou otázek byla její odpověď nedostatečná. Obvodní soud pro Prahu 4 následně v půli září nařídil exekuci.

Televize odmítla, že by jednala protiprávně, a proti pravomocnému verdiktu podala kasační stížnost. V ní argumentovala například tím, že požadované informace jsou veřejně přístupné on-line v archivu na webu a že mechanické vyhledávání požadovaných informací by znamenalo nepřiměřenou zátěž. Poukazovala i na to, že v rozsudku chybí jména soudců, kteří věc rozhodli.

NSS kasační stížnosti vyhověl. ČT podle něj spadá od začátku letošního roku mezi subjekty, proti jejichž rozhodnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím rozhoduje v odvolacím řízení Úřad pro ochranu osobních údajů. V rozhodnutí zároveň NSS určil, že v dalším řízení před pražským městským soudem, ve kterém bude žalovaným ÚOOÚ, může být ČT v postavení osoby zúčastněné na řízení, bude-li o to mít zájem, uvedla Česká justice.