O případu informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Muž narozený v roce 1970 vyhrožoval ženě, která je o devět let mladší. Oba byli aktivní na Facebooku.

Ve druhé polovině loňského roku, kdy byl ve Velké Británii, muž zareagoval na to, že žena na síti vyjádřila podporu Ukrajině. Ze svého profilu jí zaslal vulgární zprávu, ve které mimo jiné napsal „doufám, že jestli máš děti, tak je postřílet jako první, ať to ty svině vidíš“.

„Zaslaná zpráva byla formulována tak, aby bylo zřejmé, že děti mají být usmrceny jako první, aby se na jejich smrt musela jejich matka dívat,“ upozornil Cimbala.

Autora zprávy vypátrali policisté z odboru extremismu a terorismu. Poté, co se vrátil do Česka, mu policie sdělila podezření pro přečin nebezpečného vyhrožování. Ten spočívá v tom, že pachatel vyhrožuje jinému člověku těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu.

Obžalobu podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2. Soud ve stejném obvodu nejprve věc vyřešil trestním příkazem, muž však proti němu podal odpor, takže se konalo hlavní líčení.

V něm se muž hájil mimo jiné tím, že děti ženy nemínil postřílet sám a myslel to tak, že je postřílejí ruští vojáci. Nad svým činem ale projevil lítost a prohlásil vinu, takže soud nemusel provádět dokazování.