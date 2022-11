Exšéfovi brněnské kriminálky Machalovi udělil soud pokutu 100 tisíc korun

Dále soud Machalu odsoudil za to, že zmařil domovní prohlídku u bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka, jenž podle kriminalistů používal k přidělování bytů padělaná razítka městských úřadů a firmy, která nemovitosti v Brně spravuje.

Machalův obhájce se na místě odvolal. „Bylo to překvapující rozhodnutí, protože, kdyby se soud snažil ruzhodnout spravedlivě, musí klienta zprostit obžaloby,“ řekl obhájce Pavel Hála s tím, že rozhodnutí může být nebezpečným signálem pro práci policistů s informátory.

„Je naprosto vyloučené, aby policisté postupovali zcela podle pravidla, v realitě je to nesmírně obtížná situace. Je to přehnaný extenzivní výklad ze strany soudu. Při takovém postupu by se už nedalo nic řešit při pronikání do zájmového prostředí,“ doplnil obhájce.

Bez trestu odešla Machalova podřízená Jitka Broďáková. Podle obžaloby využívala společně s Machalou zvláštní policejní fond na placení informátorů ve svůj prospěch. Šlo o 10 tisíc korun. Soudce tento čin předal k prošetření vnitřní policejní kontrole, aby zjistila, zda nejde o kázeňský přestupek.

Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala stížnost proti rozhodnutí v bodě, který se týkal právě zneužití peněz. Ponechala si také lhůtu na případné odvolání. „Soud shledal, že nešlo o žádnou politizaci, inkviziční proces, nejednalo se o nic nezákonného ze strany státního zastupitelství. Obhajoba Machaly byla agresivní, cílená vůči mé osobě,“ řekla Lastovecká.

Podle ní je hlavní dějovou linkou případu vztah Machaly a Kosmáka. Zatímco Machala tvrdil, že Kosmák pro něj pracoval jako informátor, Lastovecká tento status rozporovala. „Machala nedodržel pokyny policejního prezidenta pro využívání informátora. Sděloval Kosmákovi neveřejné informace, které se ho týkaly,“ řekla Lastovecká.

Kosmák byl nakonec jedním z těch, kteří byli letos nepravomocně potrestáni v kauze Stoka týkající se korupce při přidělování zakázek na opravy městských bytů, a pohyboval se v prostředí, kde více lidí páchalo trestnou činnost. Kosmák dostal tříletou podmínku s pětiletým odkladem a také trest propadnutí majetku v hodnotě tří milionů korun.

Časově spolu obě kauzy souvisejí. Machala však uvedl, že o Kosmákově trestné činnosti v době, kdy ho měl jako informátora, nevěděl. Jako informátor měl Kosmák působit v Hubálkově případu, kterého prý Machala v té době považoval „pouze“ za podvodníka při přidělování městských bytů a uvedl, že nevěděl, že je součástí větší skupiny přiživující se na kupčení s městskými byty.

Domovní prohlídku policisté udělali u Hubálka doma v červnu 2018, jeho případ dosud nedospěl k vynesení rozsudku. K domovní prohlídce byl tehdy přizvaný Kosmák jako osoba nezúčastněná. Obžaloba však uvedla, že byl osobou zúčastněnou. Podle soudce tím Machala zmařil domovní prohlídku.

Navíc nezúčastněná osoba nemá být nijak informována o podrobnostech prohlídky, což Machala také porušil. Kvůli tomu mohly být později získané důkazy označené jako „nezákonně získané“.

Kosmáka informoval o prohlídkách

Soudce také uvedl, že Machala informoval Kosmáka o Hubálkově vyšetřování nejen ve chvíli, kdy nevěděl, že je Kosmák vyšetřovaný, ale i poté. A že Machala věděl od začátku o tom, že Kosmák má povědomí o nezákonném Hubálkově jednání. Kosmákovi také sdělil, že se budou dělat prohlídky v kancelářích správy nemovitostí na radnici Brna-střed, což Kosmák dále sdělil dotčeným pracovníkům. A sděloval mu také výsledky této prohlídky.

Zatímco Lastovecká považovala Machalův úmysl za přímý, soudce za nepřímý. I proto nepřistoupil na návrh trestu, jak jej žádala Lastovecká. Kromě pokuty chtěla také podmíněný trest a zákaz činnosti u policie. Stejný trest žádala i u Broďákové.

Hubálek později při výpovědích mluvil i o dalších lidech, kteří se na podvodech podíleli. Obhájci Machaly i Broďákové dnes zmínili jména, která už se v médiích v této souvislosti vyskytla, a to o ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, brněnské primátorce Markétě Vaňkové a jejím náměstku Robertu Kerndlovi (všichni ODS).

Případ dnes vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu a obhájci i Machala naznačovali, že se někomu nechce vyšetřovat trestnou činnosti politiků, ale jen „menších hráčů“. „Přitom u (Otakara) Bradáče kauza nekončí,“ zmínil v závěrečné řeči Machala bývalého předsedu bytové komise městské části Brno-střed, který je nyní ve vazbě. Skončil v ní poté, co policisté provedli 4. října razii kvůli kauze manipulace s městskými byty.