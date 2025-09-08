Zranil si krk o pažbu zbraně. Vojenské zdravotnice soudí za smrt studenta

Podle informací, které škola zveřejnila na sociálních sítích, se tragický úraz stal při pěším přesunu se zbraněmi.
„Student prvního ročníku si zranění způsobil sám, když zakopl o větev a při pádu si zranil krk o pažbu zbraně,“ uvedl státní zástupce Radek Hůlka s tím, že k nehodě došlo kolem půlnoci.
Následně byl student při vědomí převezen na ošetřovnu. „Zdravotnice Lenka Š. dostatečně nevyhodnotila způsobená poranění. Jako zkušený zdravotník měla předpokládat vážnější zranění,“ upozornil Hůlka.
Podle něj zdravotnice studentovi řekla, ať se jde do chatky vyspat. Jen jej upozornila, ať uvnitř není sám a nespí na rovné podložce. „Kolem 1:51 jej probudilo, že se dusí. Při běhu k ošetřovně vzdálené vzdušnou čarou asi padesát metrů zhruba deset metrů od ošetřovny zkolaboval,“ popsal žalobce.
Na místo se seběhli vojáci, kteří studentovi dávali první pomoc. Podle Hůlky zanedbala povinnosti nejen Lenka Š, ale i její kolegyně Simona B.
„Student neudával žádné subjektivní potíže kromě toho, že mluvil tišeji. Říkal nám, že se chce vrátit do výcviku. Já jej vyšetřila všemi možnými způsoby, které jsem považovala za potřebné – ohmatání, předklon, záklon, pohled do krku. Myslím, že jsem v tomto případě nic neopomněla. Na krku měl pouze malou odřeninu, jako by se poškrábal. Tu jsme mu ošetřili,“ hájila se u soudu Lenka Š.
„Osobně si myslím, že měl student obavy, aby mohl pokračovat ve výcviku, tak nám neřekl všechno,“ doplnila zdravotnice.
Simona B. podle státního zástupce pochybila, když nerozporovala transport zraněného vojenským sanitním vozem. Podle spisu byla operátorkou záchranné služby upozorněna, že se pacient nesmí takto převážet, pokud byla zahájena resuscitace, a že je potřeba ho odvézt vozem záchranné služby.
Na dotaz státního zástupce, proč Lenka Š. ve vojenské sanitce nepoužila kyslíkový přístroj nebo takzvaný ambuvak, obžalovaná odpověděla: „Tam se nic nedalo, je to tam samá zatáčka. A ani jsem nepředpokládala, že pojedeme tak daleko.“
Mladík po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Původně dospěla policie k závěru, že šlo o nehodu a případ odložila.
Státní zástupce ale loni na začátku roku na základě stížnosti pozůstalých vrátil policistům případ k doplnění šetření. Vojenská policie poté obvinila dva lidi.
Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.