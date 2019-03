Soud vzal do vazby muže obviněného z vraždy dítěte. Na svobodě by mohl být nebezpečný

PRAHA Soud ve čtvrtek poslal do vazby sedmadvacetiletého muže, který čelí obvinění z pondělní vraždy dítěte v bytě v pražském Chodově. Podle soudce totiž existují obavy, že na svobodě by se muž skrýval nebo by se dopustil dalšího trestného činu. Obviněný proti rozhodnutí podal stížnost, řekl státní zástupce z Městského státního zastupitelství v Praze Petr Boš.

„Obviněný byl vzat do vazby z důvodů vazby útěkové a předstižné, to jest zejména, aby se nevyhýbal trestnímu řízení z důvodu reálně hrozícího vysokého trestu, a potažmo i aby tu trestnou činnost nemohl opakovat,“ uvedl státní zástupce.



Obviněného muže přivedla k neveřejnému vazebnímu zasedání u Obvodního soudu pro Prahu 4 tříčlenná policejní eskorta. Jeho stížnost bude řešit pražský městský soud. V případě odsouzení za vraždu dítěte muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Policisté nechtějí událost blíže komentovat s ohledem na nízký věk oběti a na její rodinu. Podle informací serveru iDNES.cz je obětí tříletá dívka, která podlehla bodným zraněním, a obviněným je partner její matky.