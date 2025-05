Soud zablokoval finální podpis smlouvy k dostavbě Dukovan

Francouzská společnost EDF žalobu podala proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky v Dukovanech.

Soud o vydání předběžného opatření informoval na svém webu. Zákaz podpisu smlouvy platí až do rozhodnutí o žalobě EDF.

„Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. EDU II avizovala, že pokud se žaloba EDF ukáže jako neopodstatněná, bude po francouzské firmě vymáhat škodu.

Největší tuzemská zakázka

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) dříve oznámila, že chce finální dohodu s korejskou KHNP na dostavbu Dukovan podepsat ve středu 7. května.

Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun.

První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Financování stavby bude zajištěno státní půjčkou firmě Elektrárna Dukovany II, která má projekt na starosti. Stát v ní bude nově držet 80procentní podíl, za který společnosti ČEZ zaplatí 3,6 miliardy korun. Firma bude po dokončení reaktorů půjčku státu splácet po dobu 30 let.