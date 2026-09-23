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Bývalý šéf ČT Souček milion navíc nedostane. Soud smetl žalobu na doplatek bonusů

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  12:59aktualizováno  12:59
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Generální ředitel České televize, Jan Souček.

Generální ředitel České televize, Jan Souček. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hostem podcastu Kontext je generální ředitel České televize, Jan Souček.
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Bývalý šéf České televize Jan Souček nedostane od televize 1,3 milionu korun. Tolik požadoval jako doplatek ročního bonusu, na který podle své pracovní smlouvy měl mít nárok. Odvolací soud ale potvrdil, že Rada ČT o jeho odměně rozhodla platně a žalobu zamítl.

Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf ČT v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50 procent maximálního nároku.

Souček upozorňoval na paragraf své pracovní smlouvy, z nějž plyne, že pokud Rada ČT nedospěje do konce června k platnému rozhodnutí o výši bonusu, padesátiprocentní částka mu automaticky náleží. Rada o bonusu rozhodla v dubnu, bývalému řediteli udělila jen desetinu ročního bonusu.

Souček v žalobě argumentoval tím, že měl ve smlouvě napsáno, že s ním musí být bonus nejprve projednán. Nedostal ohledně jeho výše žádné odůvodnění, což se podle něj příčí celému smyslu vyplácení bonusů.

„Podstatné je, že bylo přijato rozhodnutí rady České televize,“ prohlásil v odůvodnění verdiktu předseda odvolacího senátu René Fischer. Zdůraznil, že bonus je nenárokovou složkou odměny a může i nemusí být vyplacen. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, který Součkovu žalobu zamítl, byl tak podle soudce věcně správný.

Někdejší šéf ČT se dříve u soudu domáhal také neplatnosti svého odvolání z funkce. Rada ho odvolala 6. května 2025. Souček pak ukončil svůj pracovní poměr v televizi dohodou. Podle květnového rozhodnutí soudkyně Jany Mráčkové tak soud nemůže někdejšímu šéfovi ČT pozici vrátit. Proti tomuto verdiktu se Souček neodvolal a rozsudek nabyl právní moci.

Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv zvolený byl na šest let. Pro jeho odvolání počátkem loňského května hlasovalo v tajné volbě 15 ze 17 členů radních. Souček podle rady mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj.

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