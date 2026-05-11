Soud o odvolání Součka z funkce rozhodl bez dokazování. Soudní rozhodnutí by podle Mráčkové bylo pouze deklaratorní. Uvedla, že „nebyl dán dostatečný právní zájem“ na tom, aby žalobu uznala.
Souček poté novinářům řekl, že se poradí se svým právním zástupcem, zda lze očekávat jiný verdikt od odvolacího soudu.
Důvody pro podání žaloby však považuje za důležité. „Ve chvíli, kdy vás někdo odvolá z veřejně velmi sledované pozice, a zkonstatuje, že vás odvolává pro porušení zákona, tak takové konstatování, které je navíc mediálně sdíleno, mě poškozuje jak osobnostně, tak v dalším profesním uplatnění,“ prohlásil.
Souček stál v čele veřejnoprávní televize rok a sedm měsíců, ačkoliv zvolený byl na šest let. Pro jeho odvolání počátkem loňského května hlasovalo v tajné volbě 15 ze 17 členů radních. Souček podle rady mimo jiné nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady, vyhrožoval zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení televizního poplatku nebo radu neinformoval o vyvíjeném nátlaku na něj.
„V tom usnesení o odvolání není jediný důvod, který by zapadal do důvodů, které zákon předpokládá k odvolání ředitele,“ uvedl Souček. Do pozice generálního ředitele ČT by se podle svého vyjádření ani v případě uznání žaloby vracet nechtěl. Již dříve uvedl, že neplánuje zneplatnit volbu svého nástupce Hynka Chudárka.
Rada dala Součkovi jen desetinu ročního bonusu
Soud v pondělí projednal i druhou Součkovu žalobu, ve které žádal doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Chtěl zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50 procent maximálního nároku. Upozorňoval přitom na paragraf své pracovní smlouvy, z nějž plyne, že pokud Rada ČT nedospěje do konce června k platnému rozhodnutí o výši bonusu, tato částka mu automaticky náleží. Rada Součkovi udělila jen desetinu ročního bonusu.
O bonusu rozhodla rada loni v dubnu a usnesení bylo podle Mráčkové platné. Bývalý šéf ČT však argumentoval tím, že měl ve smlouvě napsáno, že s ním musí být bonus nejprve projednán. Nedostal ohledně jeho výše žádné odůvodnění, což se podle něj příčí celému smyslu vyplácení bonusů. S největší pravděpodobností proto odvolání proti tomuto verdiktu podá, řekl po jednání novinářům.
„Veškeré rozhodování rady v průběhu jarních měsíců loňského roku mělo zcela jinou motivaci, než jaká je dnes deklarována,“ uvedl Souček k důvodům své druhé žaloby. Situace byla podle něj nepříjemná a on měl pouze omezené právní prostředky, jak se proti krokům členů Rady ČT bránit.