Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, řešil tím prý psychické problémy

Krajský soud v Brně dnes uložil trest 6,5 roku vězení v případu úmyslně založeného požáru skladové haly v Boskovicích na Blanensku z loňského podzimu. Obviněnému muži hrozilo za obecné ohrožení až 15 let vězení. Hasiči tehdy na místě zasahovali 34 hodin, škoda po požáru přesáhla 25 milionů korun.
Požár skladové haly v Boskovicích byl založen úmyslně.
Policie následně informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy.

Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Kvůli rozsahu požáru vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí.

„Díky kamerovým záznamům a dalšímu šetření se podařilo zjistit, že plameny způsobil muž středního věku z Blanenska. Oheň založil pomocí zápalné lahve, kterou prohodil oknem. Obviněný se pod tíhou důkazů u výslechu přiznal, jednáním řešil své osobní problémy,“ uvedl později mluvčí policie Pavel Šváb.

Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj 19 jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. K vyhledávání ohnisek požáru a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína. Nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem.

