Za pátrání po ‚kolaborantovi a hovadu‘ Vojtěchovi dostal aktivista pokutu. U soudu měl příznivce

Výrazná postava a tvář demonstrací proti vládním nařízením Ivo Osovský, který je k trvalému pobytu přihlášený v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku, loni v srpnu zveřejnil na svém facebookovém profilu příspěvek s fotkou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, v němž vyhlásil „pátrání po kolaborantovi, loutce a naprostém lidském hovadu. Slyší na jméno Adam Vojtěch (skáče, jak jiní pískají). Je vinen z pošlapání práv a svobod, selektování občanů ČR, spolčení proti právnímu řádu naší země a v neposlední řadě poškozování našich potomků, jak po zdravotní, tak i po psychické stránce. Je proto bezpodmínečně nutné najít a po zásluze potrestat“.

Ve fotce byl navíc vložený text: „Pokud někdo víte, na jaké adrese se toto individuum zdržuje, budu rád za každou informaci.“ Titulek „Pátrání“ navíc doprovodil obrázkem sekery.

Příspěvek vzbudil velký ohlas, rychle nasbíral stovky „lajků“, přes tisíc sdílení, komentovaly jej stovky lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se ve vládě Andreje Babiše vrátil na ministerstvo zdravotnictví po odchodu Petra Arenbergera loni v květnu, se na konci srpna kvůli stupňujícím se vyhrůžkám obrátil na policii s tím, že se obává o život svůj a rodiny.

„Cítím se nevinen, nebudu vypovídat“

Poškozený ani jeho manželka Olga k soudu nedorazili, soudce pouze přečetl jejich výpověď. Adam Vojtěch v ní zmínil, že zažil například vyhrůžky, že jej srazí auto. Podle jeho manželky vyhrůžky přitvrzovaly, zmínila i dopis s bílým práškem, který Vojtěchovým přišel, nebo poškození zámku u domovních dveří.

Ivo Osovský odmítl na policii vypovídat a o moc sdílnější nebyl ani před soudem. „Cítím se nevinen, nebudu vypovídat,“ řekl pouze.

Po přečtení výpovědi Vojtěchových reagoval, že s těmi věcmi nemá nic společného. Obhájce obžalovaného Jindřich Rajchl pak navrhl výslech exministra Vojtěcha, což soudce Jiří Večeřa zamítl.

Podle státní zástupkyně Lenky Budzińské bylo protiprávní jednání prokázáno. V závěrečné řeči uvedla, že svoboda slova není bezbřehá.

Obhájce Jindřich Rajchl namítal, že není prokázáno, že příspěvek psal přímo Ivo Osovský a také že příspěvek neobsahoval konkrétní hrozbu. „Předmětný skutek podle mého názoru není trestným činem,“ oponoval. S požadavkem na zproštění obžaloby však neuspěl.

Soudce Jiří Večeřa uznal Iva Osovského vinným a uložil mu peněžitý trest ve výši 15 tisíc korun.

Soud je výsměch, konstatoval Osovský

Bezprostředně po vynesení rozsudku se z parkoviště pod okny okresního soudu začalo ozývat skandování „hanba“. Přibložně padesátka demonstrantů, kteří přišli obžalovaného podpořit, se totiž přes telefon okamžitě informovala, že už padl rozsudek. Po celou dobu soudního jednání navíc hlouček podporovatelů skandoval „Ivo je nevinen“.

„Co se týká soudu, je naprostý výsměch až komedie. Mám pocit, že podám trestní oznámení na pošťáka Ondru z pořadu Pošta pro tebe. Za to, kolik už vyhledal adres, by měl dostat doživotí,“ řekl Osovský před budovou soudu čekajícím demonstrantům. Odmítl, že by nabádal k násilí.

Podle jeho advokáta se soud řídil společenskou poptávkou a ne trestním zákoníkem, věří v úspěch u odvolacího soudu.