Svědkyně závěti potrestal prvoinstanční soud podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy, obžaloby zprostil.
Zrušení rozsudku pražským Vrchním soudem vyplynulo z informací na justičním serveru infoSoud.
Tisková mluvčí Vrchního soudu Eliška Duchková pro iDNES.cz uvedla, že neveřejné jednání se konalo 19. listopadu a bližší zdůvodnění může poskytnout až poté, co rozsudek obdrží oficiální cestou účastníci.
Řípa byl vlastníkem jaroměřské společnosti Karsit. Žaloba viní Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionu korun. Další tři ženy se podle obžaloby na podvodu podílely.
Všechny obžalované vinu a jakékoli nezákonné jednání odmítly. Obžalovány byly z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby.
Řípová po prvoinstančním rozsudku v dubnu uvedla, že ho považuje za nespravedlivý. Dvěma ženám, které podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah, královéhradecký soud shodně uložil podmínku dva roky vězení se zkušební lhůtou čtyři roky. Úřednici, která podpisy ověřila, soud obžaloby zprostil. Jejím nesprávným jednáním podle soudu nevznikla škoda a není důkaz, že by věděla, že závěť je falešná.
Řípová se podle spisu chtěla stát jedinou dědičkou pozůstalosti po smrti o 20 let staršího manžela. Nepominutelní dědici by dostali jen takzvaný povinný díl. Závěť, která by jí to umožnila, podle spisu vytvořila ještě za manželova života, a to před 28. únorem 2020. Řípa zemřel v březnu 2021 ve věku 78 let.
Kromě údajně falešné první závěti byly po Řípově smrti zjištěny, a to i při domovních prohlídkách, další tři Řípou sepsané závěti, v nichž rozdělení dědictví různě měnil.
Řípou vybudovaná skupina Karsit Group podniká ve výrobě autodílů, v hotelnictví, lázeňství a zemědělství. Roční obrat skupiny se v minulosti pohyboval v miliardách korun, zaměstnávala asi 1000 lidí. Hlavní část tržeb skupiny tvoří automobilová divize, mezi hlavní zákazníky patří koncern Volkswagen. Do skupiny patří i Lázně Velichovky na Náchodsku.
Řípová závěť podle spisu vyrobila tak, že na prázdný papír s manželovým vlastnoručním podpisem doplnila v horní polovině text závěti. Opatřit závěť zákonnými náležitostmi Řípové podle spisu pomohly další tři ženy. Mezi nimi účetní obce Lanžov, která měla oprávnění ověřovat podpisy. Zbývající dvě ženy podpisem závěti svědecky potvrdily její obsah jako Řípovu poslední vůli. Řípová pak podle spisu nechala závěť založit do notářské úschovy.
Obžalované u soudu shodně uvedly, že podpis závěti a ověřování podpisů se odehrály v kanceláři lázní ve Velichovkách 28. února 2020 za osobní účasti Řípy. Podle obžaloby je však Řípův podpis v ověřovací knize zfalšovaný.
Posudek potvrzující zfalšování závěti obhajoba odmítla a zpochybnila jako nepřezkoumatelný s tím, že jej nelze použít jako důkaz. Řípova vůle je podle obhajoby v údajně falešné závěti stejná jako vůle ve čtvrté závěti, kterou vlastnoručně sepsal v únoru 2021. Škodu měla Řípová podle obžaloby způsobit dvěma synům Řípy z prvního manželství a své dceři, kterou měla s Řípou.
Ze slov Řípové a dalších členů rodiny vyplynulo, že vztahy v rodině nebyly zdaleka harmonické. Synové podle ní proti nové Řípově rodině brojili. V minulosti Řípovi synové pracovali jako manažeři v holdingu Karsit.