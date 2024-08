Prodával kokain i extázi za miliony, před důchodem dostal deset let vězení

„Jsem celkem pokorný člověk a skromný. Toto mě mrzí neskutečně, protože jsem si zkomplikoval stáří svého života. Můj život byl nalajnovaný od A do Z a zhroutilo se mi to jako domino. Já to beru jako lekci. Bude těžké si dát život dohromady,“ řekl před vynesením rozsudku Cydrich.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy mu vzhledem k recidivě a mimořádnému zvýšení trestní sazby hrozilo 12 až 16 let vězení.

Rozsudek zmiňuje šest případů, kdy obžalovaný dovezl z Nizozemska do České republiky v součtu více než 2,3 kilogramu kokainu a také stovky tablet extáze, které dále prodal.

Podle obhajoby je trest přiměřený

Od odběratelů za to získal přes 3,7 milionu korun. V jednom případě pak podle soudu prodal v Německu 100 gramů marihuany za 14 tisíc korun.

Muž přistoupil k takzvanému prohlášení viny, které soud přijal. Nemusel tedy v případu provádět zevrubné dokazování.

Při ukládání trestu senát vyhověl závěrečnému návrhu státního zástupce Martina Malůše, který desetiletý trest odnětí svobody pro Cydricha požadoval. Obhajoba trest považuje za zákonný a přiměřený.

Senát obžalovanému dále uložil trest propadnutí tří mobilních telefonů a osobního automobilu, které Cydrich podle něj k páchání trestné činnosti využíval. Rozhodl také o tom, že muž zůstane ve vazbě. Za obchodování s drogami byl přitom Cydrich už v minulosti odsouzen k 11 letům vězení.