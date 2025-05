Ekonomka zpronevěřila z rozpočtu obce přes 22 milionů, dostala 6,5 roku vězení

Výše škody způsobené v průběhu deseti let dosahuje téměř ročního rozpočtu obce. Ženě za zpronevěru se škodou velkou rozsahu hrozila sazba pět až 12 let.

Vinu prohlásil i její syn Ondřej, který se před soudem zodpovídá ze zpronevěry ve spolupachatelství. Soudce Jiří Barbořík jejich prohlášení přijal.

Případ měl soud původně nařízen na deset dní, ale dokazování už nemuselo být prováděno.

Podle obžaloby osmapadesátiletá ekonomka obecního úřadu od 11. ledna 2011 do 2. května 2021 vybírala peníze z bankovního účtu Jindřichova bez právního důvodu a používala je pro vlastní potřebu.

Obhájce navrhoval vyloučit náhradu škody do občanskoprávního řízení, kde by měla být projednána otázka promlčení i spoluzodpovědnosti obce. Poukázal na to, že za tu dobu se vystřídali v obci tři starostové a nikdo peníze po celou dobu nepostrádal, ročně šlo i o dva miliony korun.

„Měli povinnost nejen obec řídit, ale zajistit i finanční kontrolu. Deset let podepisovali něco, co si ani nepřečetli,“ uvedl obhájce.

„Trestná činnost je banálního charakteru, určitě se nejednalo o lstivost. Příležitost dělá zloděje, nebyla tam žádná kontrola,“ doplnil.

Nezákonné výběry u účtu obce žena zastírala nesprávnými účetními záznamy v účetním programu.

Celková škoda způsobená obci Jindřichov činí 22,63 milionu korun.

Tisíc bodů obžaloby

Obžaloba čítala více než tisíc bodů. „Obžalovaná si přisvojila cizí věc, která ji byla svěřena, a způsobila na cizím majetku škodu velkého rozsahu,“ uvedl žalobce.

Státní zástupce podal obžalobu také na jejího šestatřicetiletého syna Ondřeje Baslera z účasti na podvodných aktivitách spojených s nákupem zboží od společnosti Würth.

Basler byl jejím obchodním zástupcem; zboží bylo v letech 2016 až 2019 hrazeno z prostředků Jindřichova, aniž by věci obci reálně došly. Hrozí mu sazba od dvou do osmi let. Celková škoda způsobená na majetku Jindřichova byla vyčíslena na 1,2 milionu korun.